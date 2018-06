Bier, Musik und Basketball vor traumhafter Kulisse

GMUNDEN. BTV und Stadt Gmunden laden zum 1. Bierfestival am Traunsee mit Saisonabschlussfeier der Basket Swans.

Manfred Ettinger, Stefan Krapf Bild: (Stadt)

Die österreichische Braukunst, verbunden mit einem einzigartigen Ambiente, erwartet die Besucher morgen und Samstag, jeweils von 10 bis 22 Uhr, am Rathausplatz in Gmunden beim ersten "Bierfestival am See". Viele namhafte Brauereien präsentieren ihre kreativen und geschmackvollen Biere. Dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm: Morgen spielen von 13 bis 16.30 Uhr die "Gentlemen", ab 18 Uhr das Jugendorchester "Youngstars" und ab 18 Uhr die Stadtkapelle Gmunden. Übermorgen geht es ab 11 Uhr wieder mit den "Gentlemen" weiter. Für Samstagnachmittag haben sich die "Pramtaler Plattlermädels" angesagt, ab 19 Uhr tritt Kerstin Heiles auf.

Ebenfalls am Samstag besucht die frischgekürte Basketball-Vizemeistermannschaft der Basket Swans das Bierfestival und feiert ab 17 Uhr ihren Saisonabschluss mit einer großen "Meisterschafts-Party". BTV-Salzkammergut-Chef Manfred Ettinger ruft auf: "Seien Sie dabei, holen Sie sich Ihr Bierglas und genießen Sie mit dem BTV Salzkammergut und der Traunseestadt Gmunden die österreichische Braukunst!"

Alle Infos unter www.bierfestivalamsee.at

