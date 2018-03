Beim Radfahren sind die Gmundner Schlusslicht

GMUNDEN. Nur vier Prozent aller Wege werden mit dem Fahrrad bewältigt – in Vöcklabruck sind es mehr als doppelt so viele. Die Stadtpolitik will gegensteuern, konkrete Vorschläge kommen von den Grünen.

Johanna Bors und Otto Kienesberger von der Grünen Gemeinderatsfraktion fahren mit gutem Beispiel voran. Bild: ebra

Laut Verkehrszählungen in Gmunden stieg der Anteil der Autofahrer am Gesamtverkehr innerhalb von 20 Jahren von 53 auf 66 Prozent. Der Radfahreranteil sank im gleichen Zeitraum um ein Fünftel und liegt jetzt bei mageren vier Prozent. Zum Vergleich: In Vöcklabruck werden 8,9 Prozent aller Wege mit dem Drahtesel zurückgelegt – also mehr als doppelt so viele. (In Städten wie Kopenhagen sind es 38 Prozent.)

Neuer Generalverkehrsplan

Experten haben für Gmundens Rückstand zwei Erklärungen: Zum einen schreckt die Hanglage viele Menschen vom Radfahren ab. Zum anderen orientierten sich Gmundens Raumordnung und Verkehrsplanung jahrzehntelang in erster Linie am Auto.

Um die Situation zu verbessern, riefen Gmundens VP-Bürgermeister Stefan Krapf und Mobilitätsstadtrat Wolfgang Sageder im Vorjahr eine Fahrradoffensive aus. Mit Klemens Fellner und Gerhard Rastinger beriefen sie zwei offizielle Fahrradbeauftragte. Auch soll der neue Generalverkehrsplan, der in der kommenden Gemeinderat beschlossen wird, die Bevorzugung der Autofahrer beenden und stattdessen Fußgängern, Radfahrern und öffentlichen Verkehrsmitteln eine höhere Priorität geben.

Die Gmundner Grünen präsentierten gestern ein Positionspapier mit ihren Vorschlägen für eine fahrradfreundlichere Bezirkshauptstadt. „Große Investitionen in neue Radwege sind aufgrund der knappen Finanzmittel nicht möglich, aber sie sind auch gar nicht nötig“, sagt der grüne Gemeinderat und passionierte Radfahrer Otto Kienesberger. „Mehrzweckstreifen am Fahrbahnrand der Straßen haben sich beispielsweise beim Bahnhof schon bewährt.“ Vor allem, weil sie den Autoverkehr entschleunigen und sich Radfahrer auf diese Art sicherer fühlen. Geplant sind Mehrzweckstreifen unter anderem in der Au auf der ehemaligen Bundesstraße.

Die Grünen schlagen auch vor, parallel zur Traunseebahnlinie den Fußweg in Richtung Engelhof für Radfahrer zu öffnen. Und sie möchten (die immer mehr werdenden) Fahrradurlauber in die Stadt locken, indem der offizielle Salzkammergut-Radweg ins Stadtzentrum verlängert wird.

Am wichtigsten sei jedoch die Bewusstseinsbildung, so Kienesberger. „Radfahren boomt, aber viele Menschen sehen im Fahrrad nur ein Sportgerät zum Erbringen von Höchstleistungen. Im Alltag dagegen fahren viele Freizeitsportler nur mit dem Auto.“

1 Kommentar alleswisser (7719) 08.03.2018 02:59 Uhr "Seltamerweise" wndert es ich nicht, dass der Herr Brandner diesen seltsamen, realitätsfremden Radleraretikel veröffentlicht.



PS: Ich fahre selber seit langem 5000-7000 km pro Jahr mit dem Rad, also am "fachlichen" Mitgefühl scheitert es wirklich nicht. Aber doe Brandner-Leier schmerzt einfach und bringt niemand weiter. Antwort schreiben

