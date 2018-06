Bahnhof Kammer verfällt und löst Ärger über den Schandfleck am See aus

SCHÖRFLING AM ATTERSEE. Am 18. April 2014 hat um 18.22 Uhr der letzte Zug den alten Bahnhof Kammer-Schörfling verlassen. Seither verfällt das Gebäude, das Gelände direkt am See verwildert zusehends und die Beschwerden über den "Schandfleck" häufen sich.

Wahrlich kein schöner Anblick für eine Tourismusgemeinde: das verfallende Bahnhofsgebäude Kammer-Schörfling Bild: gh

Reaktion eines Lesers: "Ein Schandfleck und kein Ruhmesblatt für die ÖBB. Warum lässt man das zu?"

Der Lokalaugenschein der Salzkammergut-Nachrichten bestätigt die Schilderungen empörter Schörflinger: Auf dem Areal liegen Betonhaufen vom abgerissenen Frachtengebäude, die Brennnesseln wuchern mittlerweile hüfthoch, Bootsanhänger stehen in der Wildnis herum – alles in allem ein Bild, das nicht zu einem Tourismusort passt.

Dass kürzlich das Areal mit einem Zaun abgesperrt wurde, hat zusätzlichen Ärger ausgelöst. "Das Wegerl zum Schönauer-Bad ist damit einfach abgesperrt worden", schimpft Rudolf Nußbaumer. Jetzt müssen die Badegäste auf die Straße ausweichen.

Privilegien für Segelklub YES?

Nußbaumer ärgert sich auch darüber, dass sich die Mitglieder des Eisenbahner-Segelclubs YES Kammer seiner Meinung nach Privilegien herausnehmen und Autos, Boote und Anhänger einfach auf Bahngrund abstellen würden. Das weist der Attnang-Puchheimer Bürgermeister Peter Groiß (SP) entschieden zurück: Es sei alles mit den ÖBB in einem neuen Pachtvertrag geregelt. "Da ist Ordnung geschaffen worden." Groiß bestätigt allerdings, dass das Ortsbild durch den Zustand des Bahnhofsareals leide. "Das Bahnhofsgelände wirkt nicht sehr einladend", sagt er. "Da sind die ÖBB am Zug."

Karl Leitner, Pressesprecher der Österreichischen Bundesbahnen für Oberösterreich, konnte gestern nur wenige Informationen zu dieser Causa geben, da sich die verantwortlichen Personen derzeit auf Urlaub befänden. Laut Leitner seien jedenfalls bereits Maßnahmen eingeleitet worden, um den derzeitigen Zustand zu verbessern. Auch mit der Marktgemeinde Schörfling stehe man in Gesprächen. Nähere Details dazu werde es in den kommenden Tagen und Wochen geben, sobald die zuständigen Personen vom Urlaub zurück seien, stellt der ÖBB-Sprecher in Aussicht.

