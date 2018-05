Bad Ischls künftiger Tourismusdirektor will deutschen Markt stärker beackern

BAD ISCHL. Mit Stephan Köhl tritt in der Kaiserstadt ein deutscher Touristiker die Nachfolge von Robert Herzog an. Der 53-Jährige gilt als ausgewiesener Experte im Onlinebereich und hat in Österreich bereits mehrere berufliche Stationen hinter sich.

Stephan Köhl wurde am Samstag als Bad Ischls künftiger Tourismusdirektor präsentiert. Bild: ebra

In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz präsentierte Bad Ischls Tourismusobmann und Hotelier Edwin Gruber Samstagnachmittag den zukünftigen Tourismusdirektor der Kaiserstadt. Es handelt sich um den gebürtigen Münchner Stephan Köhl. Der 53-Jährige wird im Herbst (voraussichtlich im Oktober) die Nachfolge von Robert Herzog antreten, von dem sich der Tourismusverband im vergangenen Herbst überraschend trennte.

48 Bewerbungsschreiben

48 Personen hatten sich nach der Ausschreibung für den Job beworben. Sieben von ihnen wurden zu einem Hearing eingeladen. Am Ende setzte sich Köhl dem Vernehmen nach sehr eindeutig durch. Der Diplomkaufmann begann seine Karriere als Onlinespezialist, bevor es ihn in den Tourismus verschlug. Köhl war Geschäftsführer des Berchtesgadener-Land-Tourismus und leitet derzeit die Bad Wildbad Touristik im Schwarzwald. Er hatte beruflich aber schon viel mit Österreich zu tun.

„Das Salzkammergut ist für mich die schönste Gegend, die ich kenne“. sagt er. Sein Vater habe die Liebe zum Gebirge am Schafberg entdeckt. („Auch wenn er das falsche Schuhwerk dabei hatte.“) Er selbst bevorzuge Wassersport und habe eine Schwäche für klassischer Musik. „Von Franz Lehár habe mir schon alles besorgt, was ich kriegen konnte“, so Köhl.

In Bad Ischl möchte der Manager seine Online-Kompetenz einbringen. „Hier müssen wir noch vieles meistern“, sagt er. An der Bedeutung des Kaisers wolle er nichts ändern. „Man darf das Thema sicher nicht überstrapazieren“, so Köhl. „Aber als Markenkern ist der Kaiser unverzichtbar.“

Eine Veränderung peilt der künftige Tourismusdirektor bei den Zielmärkten an. Köhl möchte stärker auf den deutschen Markt setzen. „Deutsche Gäste sind treu“, sagt er. „Die kommen jedes Jahr wieder – im Unterschied zu Chinesen oder Amerikanern.“

Klar ist, dass nach Köhls Bestellung die diskutierte Fusion der beiden Tourismusregionen Bad Ischl und Inneres Salzkammergut nun Makulatur ist. „Wir wollen keinen Zusammenschluss“, sagt Obmann Edwin Gruber. „Was wir möchten, sind Kooperationen bei bestimmten Themen.“

