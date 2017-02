Bad Ischls Politiker apellieren: "Nutzt den Stadtbus!"

BAD ISCHL. Stadtgemeinde schießt jährlich 120.000 Euro zu, um das günstige Verkehrsmittel zur Verfügung zu stellen.

Fuchs (2. v. li.) und Heide (re.) gehen mit gutem Beispiel voran. Bild: ebra

Noch vor wenigen Jahren war der Bad Ischler Stadtbus im Rathaus durchaus umstritten. Kritiker wandten ein, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung des öffentlichen Verkehrsmittels schlecht sei. Mittlerweile bekennen sich alle Parteien zum Stadtbus. "Es ist die Kernkompetenz der Stadtgemeinde, den Menschen Infrastruktur zur Verfügung zu stellen", sagt FP-Vizebürgermeister Anton Fuchs.

120.000 Euro lässt sich die Stadtgemeinde die Busse pro Jahr kosten, und finanziert ihn damit zur Hälfte. Den Rest übernimmt der Oö. Verkehrsverbund. SP-Bürgermeister Hannes Heide verknüpft das Bekenntnis zum Stadtbus jedoch mit einem Appell an die Bevölkerung: "Nur wenn die Bad Ischler den Bus auch nutzen, ist diese Investition gerechtfertigt."

Zuletzt wurden die drei Linien auf zwei zusammengelegt. Die Linie 552 fährt seit dem Fahrbahnwechsel im Dezember abwechselnd nach Sulzbach oder nach Perneck. Die Linie 558 fährt eine Schleife nach Pfandl. "Weil der Stadtbus jetzt auch als Schulbus fungiert, ist die Grundauslastung recht gut", so Markus Reitsamer, Sprecher der Grünen.

Die Autobusse verfügen über eine automatische Fahrgastzählung. "Damit bekommen wir das ganze Jahr über genaue Zahlen über die Kundenfrequenz, was uns bei der Planung hilft", sagt Wolfgang Öhlinger, Regionalmanager des Oö. Verkehrsverbundes. 2016 stiegen rund 900 Personen pro Tag in einen Stadtbus, das ergibt 226.000 Fahrgäste im Jahr.

Die Fahrpreise der von der Salzburger ÖBB-Postbus GmbH betriebenen Stadtbusse sind attraktiv: Sechs Einzelfahrten kosten im Vollpreis 7,40 Euro. Wochenkarten 8,90 Euro, Monatskarten 30,40 Euro und Jahreskarten 293 Euro.

Anschluss in Richtung Salzburg

Am Bad Ischler Bahnhof können Zugreisende auch in regionale Autobuslinien umsteigen. Recht beliebt sind die Autobusse in Richtung Salzburg, die morgens im Halbstundentakt und untertags im Stundentakt unterwegs sind. Wer einen Schnellbus nimmt, ist in einer Stunde und 20 Minuten in Salzburg und ist damit kürzer unterwegs als Bahnreisende, die über Attnang-Puchheim fahren. Kein Wunder, dass diese Linie eine der bestausgelasteten Autobusstrecken der ÖBB-Postbus AG in Österreich ist. (ebra)

