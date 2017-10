Bad Ischls Negativserie in Gmunden soll enden: Nur ein Sieg in 26 Jahren

GMUNDEN. Heute trifft der SV Gmundner Milch daheim in der SEP-Arena auf den SV Zebau.

Andrzej Jaschinski (im Hintergrund Co-Trainer Georg Moser) Bild: (Hörmandinger)

Wer hat beim morgigen Salzkammergut-Derby zwischen dem SV Gmundner Milch und dem SV Zebau Bad Ischl das bessere Ende für sich? Zumindest laut Statistik gehen heute die Gastgeber ab 18.30 Uhr in der heimischen SEP-Arena als Favorit ins Spiel.

In den vergangenen 26 Jahren gab es für die Ischler nur einen einzigen Derby-Auswärtssieg. Dieser datiert aus dem Jahr 2014. Ob sich das mit Andrzej Jaschinski heute ändert? Seit er in Bad Ischl das Trainerzepter schwingt, läuft es bei den Kaiserstädtern perfekt. Zuletzt gab es vier Siege in Serie. Doch das Derby zählt noch viel mehr als jeder der bisherigen Erfolge. "Die Burschen werden topmotiviert ins Spiel gehen. Wir wissen, dass wir aus der Vergangenheit einiges gutzumachen haben." Warum es unter Jaschinski so gut läuft? In jedem Fall ist er beinhart und kompromisslos. Der Respekt der Spieler ist groß, jeder wird gleich behandelt. Das gilt für Routiniers ebenso wie für die jungen Spieler. Jaschinski ist auch ein Teamplayer und arbeitet hervorragend mit seinem Co-Trainer Georg Moser zusammen. In Gmunden war er sowohl als Spieler als auch als Trainer aktiv. 2010 spielte er ein halbes Jahr für den heutigen Gegner. Zudem half er nach dem Rücktritt von Yahya Genc auch noch kurzzeitig als Betreuer aus. Beim heutigen Gegner Gmunden ging es zuletzt auch wieder aufwärts. Die Brandstätter-Elf gewann gegen Perg mit 2:0 und holte in Grieskirchen ein 1:1. Dass Torjäger Richard Veverka nach seinem Blinddarmdurchbruch wieder mit von der Partie ist, hat dem gesamten Verein gut getan. Er war auch zuletzt stets in Hochform und machte den Unterschied aus.

In der Tabelle haben die Bad Ischler den Gegner überholt. Die Jaschinski-Elf rangiert auf Platz sechs, Gmunden befindet sich mit vier Zählern weniger auf dem achten Rang.

Derby-Duell der Junior-Teams

Nach dem Spiel der Kampfmannschaften kommt es noch zu einem weiteren Derby: Die Juniors des SV Gmunden treffen auf jene des SV Bad Ischl. Die Gäste wollen mit einem Sieg wieder Anschluss an das Spitzenfeld finden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema