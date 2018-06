Bad Ischler Verein zur Verschönerung wurde neu belebt

BAD ISCHL. Es wurde in den vergangenen Jahren seltsam still um den Verschönerungsverein Bad Ischl. Jetzt soll er neu durchstarten.

Vor der Landesausstellung im Jahr 2008 wurde der Verschönerungsverein Bad Ischl gegründet. Er war Voraussetzung, damit die Stadt Fördergelder für Dorf- und Stadtentwicklung lukrieren konnte. Auch bei der Landesgartenschau profitierte Bad Ischl davon.

Danach wurde es jedoch still um den Verein. Doch jetzt will er neu durchstarten. Im Ortsgebiet stehen einige Vorhaben zur Gestaltung von Plätzen an – beispielsweise vor dem Pfandler Pfarrheim. Auch bei Leader-Projekten kann der Verein als Träger zur Verfügung stehen.

Deshalb wurde jetzt ein neuer Vorstand gewählt: Obmann ist Vizebürgermeister Josef Reisenbichler, als sein Stellvertreter fungiert der Obmann des Tourismusverbandes, Edwin Gruber. Kassier ist Wilhelm Blohberger, Stellvertreter Stadtrat Johannes Kogler, Schriftführerin Teresa Schmalnauer, Stellvertreter Thomas Loidl.

