Bad Ischl: 14 Millionen Euro für Hotel-Aufwertung

BAD ISCHL. Das Thermenhotel Royal in Bad Ischl wird noch heuer umgebaut - bei laufendem Betrieb

Eurothermen-Generaldirektor Markus Achleitner, Tourismus-Landesrat Michael Strugl, STMG-Aufsichtsratsvorsitzender Karlheinz Eder Bild: Hörmandinger

Es dürfte wohl eine der bestbesuchten Pressekonferenzen der vergangenen Jahre in Bad Ischl gewesen sein: Gestern Mittag quetschten sich so gut wie alle relevanten Medien des Bundeslandes in einen ohnehin gar nicht so kleinen Seminarraum des Hotels Royal, um über die Details der Ausbaupläne der Thermenholding am hiesigen Standort und über die Erfolge des Tourismus im Salzkammergut Näheres in Erfahrung zu bringen. Die Protagonisten waren Hochkaräter: VP-Landeshauptmann-Stellvertreter und Tourismus-Landesrat Michael Strugl, Thermenholding-Geschäftsführer Markus Achleitner und der Gmundner Schifffahrtsunternehmer Karlheinz Eder in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Salzkammergut Tourismus Marketing GmbH (STMG).

Strugl freute sich über den Aufstieg Oberösterreichs von Platz 7 (2013) im Bundesländervergleich auf aktuell Rang 2, was Ankünfte und Nächtigungen angeht, wobei das Salzkammergut den Löwenanteil dazu beiträgt. Die Tourismusoffensive des Landes trage Früchte. Karlheinz Eder ergänzte: "Wir im Salzkammergut haben im vergangenen Jahr ein Allzeithoch erreicht." Erstmalig in der modernen touristischen Geschichte konnten in einem Jahr mehr als fünf Millionen Gästeübernachtungen gezählt werden, nämlich ganz exakt 5.061.330 Millionen. Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zu 2016 um sieben Prozent. Inkludiert sind das steirische und das Salzburger Salzkammergut.

Video: In Bad Ischl ist der Startschuss für den Umbau des Vier-Sterne-Hotels "Royal" im EurothermenResort gefallen. 14 Millionen Euro fließen in die Modernisierung.

Doch zurück zum Standort Bad Ischl, dessen Therme zu den großen Spielern im oberösterreichischen und naturgemäß im Salzkammergut-Tourismus zählt: Mit einem strategischen Masterplan sei man bei der Konzeptionierung des Eurothermen-Resorts Ischl vorgegangen, um im Zuge der OÖ. Thermenoffensive in zwei Ausbaustufen die gesamte Anlage auf den neuesten Stand zu bringen, so Markus Achleitner. Mit der Salzkammergut-Therme sei eine für die Region insgesamt dringend erforderliche Allwetter-Tourismusattraktion geschaffen worden, die sich das gesamte Jahr über als attraktiv herausstelle. Dazu komme das Physikarium, das den Kreis Hotellerie – Therapie – Therme schließe. Auch die Zentrumsgarage mit 350 Stellplätzen und die Neugestaltung des gesamten Ischler Bahnhofsvorplatzes mit neuem Busterminal als Andockpunkt sei nicht zu verachten.

Mittelpunkt des Ausbaus ist jedoch die Anhebung des Hotels Royal vom derzeitigen Vier-Sterne- auf Vier-Sterne-Superior-Standard. Das Besondere: Die dafür notwendige Aus- und Umbautätigkeit werde bereits im November dieses Jahres abgeschlossen sein und bei laufendem Betrieb durchgeführt. Achleitner: "Nachdem kein Stein auf dem anderen bleiben wird, ist das schon eine Leistung." Die Gesamtkosten betragen 14 Millionen Euro, die Hälfte schießt das Land Oberösterreich zu. Die Umbauten betreffen die Fassade, die Adaptierung der 112 Zimmer und Suiten auf modernsten Wellness-Standard und das künftige Glanzlicht: die Skylounge auf dem Dach des Hotels Royal.

