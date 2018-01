BTV vergab Awards für ganz besondere Leistungen

GMUNDEN. Der diesjährige Neujahrsempfang des Regionalsenders ließ das Gmundner Stadttheater aus allen Nähten platzen.

Alle Gewinner und Überreicher der Traunstein-Awards auf der Bühne des Stadttheaters Bild: (eventfoto Andreas Maringer)

Zum insgesamt achten Mal lud das BTV Salzkammergut unter seinem Geschäftsführer Manfred Ettinger in Gmunden zum Neujahrsempfang, zum dritten Mal wurde das Ereignis im Stadttheater gefeiert.

Mehr als 300 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kamen und erlebten einen Abend, bei dem preiswürdige Persönlichkeiten auf die Bühne geholt wurden, um den von BTV gestifteten Traunstein-Award für besondere Leistungen in Empfang zu nehmen.

Der in Schwanenstadt erzeugte Preis wiegt acht Kilogramm.

Der acht Kilogramm schwere Preis aus der Glashütte Schwanenstadt ging heuer an das Gmundner Konzertveranstalter-Duo floro (Florian Werner und Robert Zauner), die in Altmünster lebende "Seer"-Stimme Sabine "Sassy" Holzinger, den Gmundner Basket-Swans-Schlüsselspieler Enis Murati und den Grünauer Unternehmer Johann Vielhaber (ASMAG), der vor einigen Jahren an der Spitze jener Protagonisten stand, die sich für die erfolgreiche Rettung des Cumberland-Wildparks in Grünau einsetzten.

Die Basket-Swans-Riesen Aaron Rountree und Povilas Gaidys hatten jede Menge Spaß.

Überreicht wurden die Preise von WKO-Gmunden-Obmann Martin Ettinger, Altmünsters Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger, dem zweiten Landtagspräsidenten Adalbert Cramer und Lorenz Cuturi (Wimmer-Medien). BTV-Chef Manfred Ettinger: "Ein Dank an meine Mitarbeiter! Ich bin stolz darauf, dass man das Gemeinsame im Team spürt."



BTV-Geschäftsführer Manfred Ettinger (ganz rechts) mit seinem Team

