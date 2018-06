B1 in Fahrtrichtung Timelkam eine Woche gesperrt

VÖCKLABRUCK. Desolate Bundesstraße muss in Vöcklabruck saniert werden: Fahrbahn wird abgefräst und neu asphaltiert:

Auf knapp 640 Metern wird die B1 in Vöcklabruck für eine Woche zu einem Nadelöhr, das Staus verursachen wird. Bild: gh

Gute Nerven werden Autofahrer in der ersten Ferienwoche brauchen, wenn sie auf der B1 durch Vöcklabruck fahren müssen: Wegen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten ist die Straße in Fahrtrichtung Timelkam gesperrt. Es gibt keine Umleitung, es wird daher ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. Laut Baustellenführer des Landes Oberösterreich ist mit Verzögerungen von fünf Minuten zu rechnen – das ist allerdings optimistisch geschätzt.

Betriebe über B1 nicht erreichbar

Schwer zu schlucken haben wegen der Baustelle aber in erster Linie einige Betriebe entlang der B1: Von Montag, 9. Juli, 8 Uhr, bis Freitag, 13. Juli, 20 Uhr, werden die zweispurigen Fahrstreifen in Richtung Timelkam von der Esthofer-Kreuzung bei der Wagrainer Straße bis zur Oberndorfer-Kreuzung bei der Dr.-Alois-Scherer-Straße nicht befahrbar sein. Eine Zufahrt während der Bauarbeiten ist daher unter anderem für die Turmöl-Tankstelle, die Fahrschule "pink & blue", eine Versicherungsagentur, die Energie AG oder den Unimarkt von der B1 aus nicht möglich.

"Wir können es natürlich nicht einfach hinnehmen, dass Betriebe und Unternehmen vor vollendete Tatsachen gestellt werden, wenn ihre Firmen nicht mehr erreichbar sind", sagt Josef Renner, Leiter der Wirtschaftskammer Vöcklabruck. Die WKO hat daher gemeinsam mit der Stadtgemeinde und der Bezirkshauptmannschaft zu einem Informations- und Diskussionsabend geladen, um eine gemeinsame und vor allem tragbare Lösung zu finden. Die Unternehmer sehen ein, dass die desolate Straße – die B1 hat in diesem Bereich tiefe Absenkungen und muss daher abgefräst und neu asphaltiert werden – saniert wird. Einige von ihnen müssen aber tiefe Einschnitte hinnehmen: Die Turmöl-Tankstelle muss eine Woche lang zusperren, die Fahrschule wird versuchen, alle Fahrkurse umzuorganisieren.

Allerdings war auch die Straßenmeisterei Seewalchen mit der Baufirma kompromissbereit, eine Zufahrt zur Fahrschule zumindest zeitweise zu ermöglichen. Nur über die Gmundner Straße erreichbar sind während der Straßensperre der Unimarkt, die Trafik und das Restaurant. Das führt zu einigen Schwierigkeiten bei der Anlieferung der frischen Waren.

Gemeinsam einigte man sich auf diese Eckpunkte: Es wird möglichst genau beschildert, wie die Betriebe, Geschäfte und Lokale erreichbar sein werden. Die Baufirma hat zugesichert, die Bauzeit so kurz wie nur möglich zu halten und die Arbeitszeiten auszudehnen – so kann im Idealfall die Sperre schon Freitag in der Früh aufgehoben werden (bei Schlechtwetter werden die Bauarbeiten auf 16. bis 20. Juli verschoben).

