Award für Lenzinger Absolventen der FH Steyr

LENZING. Gernot Kaindl (35) wurde für seine Masterarbeit des Studiengangs Operation Management ausgezeichnet

"Chimney Award" für den Lenzinger Gernot Kaindl (35). Bild: Klaus Mader Fotografie

Bereits zum 19. Mal verlieh die Fachhochschule Steyr den "Chimney Award" an fünf Absolventen mit hervorragendem Studienerfolg und den innovativsten Abschlussarbeiten. Gernot Kaindl (35) aus Lenzing wurde für seine Masterarbeit des Studiengangs Operation Management ausgezeichnet.

Berufsbegleitend studieren

Seine Arbeit beschäftigt sich mit Einsatzmöglichkeiten von Advanced-Analytics-Methoden (zukunftsorientierte Analyseverfahren) in der Produktion der chemischen Industrie. Der 35-jährige erklärt das Potenzial seiner Arbeit: "In der chemischen Industrie ist bereits ein Bewusstsein für die Potenziale der Advanced-Analytics-Methoden vorhanden, eine breite Anwendung findet derzeit allerdings nicht statt. Potenziale für eine Verbesserung der Produktqualität sind jedoch ausreichend vorhanden, sodass ein Einsatz jedenfalls anzuraten ist." Unterstützt wurde die Forschungsarbeit durch mehrere oberösterreichische Unternehmen.

Gernot Kaindl arbeitet seit 1999 in der Lenzing AG und machte dort bereits mehrere Entwicklungsschritte durch. Seit 2012 ist er als Prozessingenieur in der Faserproduktion tätig. Sein Studium absolvierte er berufsbegleitend. "Die Organisation der Lehrveranstaltungen ist besonders berufsfreundlich ausgerichtet." Lehrveranstaltungen fanden überwiegend Freitagnachmittag sowie samstags statt. Außerdem schätzt er auch das "persönliche Klima am FH OÖ Campus Steyr und den unmittelbareren Praxisbezug".

Die fünf "Chimney Awards", gestiftet durch den FH-Förderverein Steyr und der Sparkasse OÖ, wurden von einer hochkarätigen Jury nach wissenschaftlichen, praxisrelevanten und innovativen Aspekten beurteilt. Bewertet wurden Abschlussarbeiten der Bereiche Controlling und Finanzen, Marketing und Sales, Produktion, Logistik, Digital Business und Prozessmanagement.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema