Ausgeschrieben – ausgebucht: "King of the Lake" ist etwas für rasche Nenner

SCHÖRFLING. Europas größtes Zeitfahrrennen ist jenes rund um den Attersee: Noch sind Startplätze frei.

Rekordhalter Georg Preidler Bild: (Gärtner)

Zum achten Mal veranstaltet der Radsportverein Atterbiker.at am 15. September Europas einzigartigstes und von der Teilnehmerzahl her auch größtes Rad-Einzel- und -Mannschaftszeitfahren: den "King of the Lake" rund um den Attersee. Einzigartig insofern, als die 47,2 Kilometer lange, rund um den See führende Uferstrecke, bei der es lediglich 280 Höhenmeter zu bewältigen gilt, für die Dauer des Rennens für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt ist. So werden auch heuer wieder 1200 begeisterte Rennradfahrer, vor allem aber auch die österreichische Elite im Rahmen der Bundesliga, unter perfekten Rennbedingungen um den Sieg kämpfen.

2017 nahmen diese Herausforderung unter anderem der mehrfache Race-Across-America-Gewinner Christoph Strasser und der österreichische Staatsmeister und World-Tour-Fahrer Georg Preidler sowie die inzwischen vierfache "Queen of the Lake" Adelheid Schütz an. Preidler war es im Vorjahr auch, der die bis dahin von Riccardo Zoidl mit 57:04,97 Minuten gehaltene Bestzeit auslöschte und mit 55:57,97 Minuten (Schnitt: 50,6 km/h) eine sensationelle Rekordmarke setzte. Gestartet wird in Rennrad- und Zeitfahrrad-Klassen, dazu kommt das Vierer-Mannschaftszeitfahren.

Obwohl das Ereignis erst Mitte September ausgetragen wird, ist diese Ankündigung bereits jetzt vonnöten: Seit wenigen Tagen ist die Online-Anmeldung möglich, erfahrungsgemäß sind die in Summe 1200 Startplätze in kurzer Zeit vergeben. Nennungen im Internet unter www.kotl.at

