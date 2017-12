Auf den Tourismus am Dachstein kommen neue Aufgaben zu

BAD GOISERN. Die Gemeinden im inneren Salzkammergut können die Erhaltung der touristischen Infrastruktur nicht mehr alleine stemmen. Deshalb übernimmt ab 2018 der Tourismus mehr Verantwortung. Den finanziellen Spielraum schafft das neue Tourismusgesetz.

Im inneren Salzkammergut stiegen die Nächtigungen um 15 Prozent. Jetzt steigt aber auch die Verantwortung. Bild: OÖ Tourismus

Einerseits ist es ja ein Grund zum Feiern: Der Tourismusverband „Dachstein Salzkammergut“ – bestehend aus den Gemeinden Gosau, Obertraun, Hallstatt und Bad Goisern – hat ein Rekordjahr hinter sich. 876.000 Nächtigungen bedeuten ein Plus von 15 Prozent. Dazu strömten noch mehr als 800.000 Tagesgäste zum Wandern, Biken, Skifahren oder einfach nur zum Staunen (Asiaten) ins innere Salzkammergut.

Investitionen und mehr Gäste

Das Wachstum ging Hand in Hand mit touristischen Investitionen. In Gosau wurden heuer zwei neue Hotels (Dachsteinkönig, COEE alpin Hotel) eröffnet, und dem Vernehmen nach gibt es Anfragen weiterer Investoren. Das Ferienresort Obertraun wird um 200 Betten erweitert. Alleine die privat geführten Hotels und Gasthäuser am Fuß des Dachsteins investierten in den vergangenen zwei Jahren rund neun Millionen Euro.

Doch Tourismusdirektorin Pamela Binder warnt: Das Wachstum ist auch mit Herausforderungen verbunden. „Bei allen Höhenflügen werden wir uns 2018 mit der anderen Seite befassen und dazu auch Geld in die Hand nehmen müssen“, so Binder. Sie denkt dabei vor allem an die Kosten der touristischen Infrastruktur und an den zunehmenden Fachkräftemangel.

Die neu geregelte Gemeindefinanzierung drückt speziell die kleinen, strukturschwachen Kommunen im Salzkammergut an die Wand. Dabei sind gerade sie mit der Erhaltung von touristischer Infrastruktur besonders belastet. Deshalb hat man sich im inneren Salzkammergut darauf geeinigt, dass der Tourismus künftig mehr Verantwortung übernimmt. „Wir investieren beispielsweise in Klettersteige und in die Beschilderungen der Bike-, Wander- und Langlaufstrecken“, sagt Tourismusobmann Peter Scheut. Möglich ist das auch deshalb, weil durch das neue Tourismusgesetz der finanzielle Spielraum der Verbände ab 2018 größer wird.

Der Tourismus nimmt aber auch Geld in die Hand, um das innere Salzkammergut attraktiv für Fachkräfte und Lehrlinge zu machen. Etwa indem er öffentliche Buslinien finanziert, die spätabends noch Verbindungen von Gosau nach Bad Ischl ermöglichen.

