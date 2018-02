Auch heuer gibt es wieder drei Rennen für ambitionierte Freizeit-Radsportler

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Bike4Fun-Trophy 2018 im Bezirk Vöcklabruck unter der Prämisse: Alle dürfen mitmachen.

Eine tolle Rennserie für Radsportler, vor allem auch aus dem Amateurbereich, wird mit der Bike4Fun-Trophy 2018 im Bezirk Vöcklabruck veranstaltet. Bild: Bike4Fun

Die Bike4Fun-Trophy geht in diesem Frühjahr in die zweite Runde: Im Rahmen der Internationalen Paracycling-Rundfahrt und des Trials World Cup im Bezirk Vöcklabruck werden drei Rennen für Freizeitsportler veranstaltet. "Das hat für alle Teilnehmer den Vorteil, auf einer völlig abgesperrten Strecke fahren zu können", so die Organisatoren. "Dadurch werden die Sicherheit und der Spaßfaktor deutlich erhöht."

Die Bike4Fun-Trophy ist eine Rennserie für Damen und Herren mit drei Bewerben: Sie startet mit dem Drei-Stunden-Radmarathon am 10. Mai in Schwanenstadt, gefolgt vom Zeitfahren am 12. Mai in Attnang-Puchheim. Der Zwei-Stunden-Mountainbike-Marathon in Vöcklabruck, der im Event-Gelände des Trials World Cup Vöcklabruck ausgetragen wird, bildet den Abschluss der Rennserie.

Bei der Trophy kann einzeln oder in Dreier-Teams gestartet werden, außerdem gibt es eine Trophy-Gesamtwertung. Die Gesamtsiegerehrung der Bike4Fun- Trophy findet am 5. Juli auf der großen Bühne des UCI-Trialsworldcup statt. Alle Informationen sind unter www.bike4fun.me abrufbar.

Der Drei-Stunden-Radmarathon am 10. Mai ist ein Rundstrecken-Bewerb. Das Herzstück des sechs Kilometer langen Rundkurses in Schwanenstadt bildet der Anstieg zum Philippsberg. Neben einer Teilnahmemöglichkeit als Einzelstarter gibt es auch die Dreier-Team-Wertung in den Klassen Damen, Herren und Mixed.

Einladung zum Tempobolzen

Das Zeitfahren am 12. Mai in Attnang-Puchheim ist die Abschlussetappe der UCI Paracyclingtour. Die Strecke wird auch dieses Jahr wieder komplett gesperrt sein. Der Zeitfahrbewerb lädt daher zum Tempobolzen ein. Neben Zeitfahrern und Triathleten können auch Hobby-Rennradfahrer teilnehmen. "Anfang Mai eignet es sich perfekt, die ersten Zeitfahrkilometer des Jahres zu absolvieren und die Stärken und Schwächen in Rennatmosphäre abzuwickeln", so Robert Wier, Presseprecher des Radsport-Ereignisses.

Der rund zweistündige Mountainbike-Marathon am 5. Juli in Vöcklabruck wiederum ist ein Rundstreckenrennen. Die Route e befindet sich im UCI-Trials-World-Cup-Gelände im Stadtpark Vöcklabruck. Gefahren wird auf Wiesen, Uferwegen und Böschungen, einer Schotterstraße sowie auf einem kurzen Straßenstück. Wie beim Drei-Stunden-Radmarathon besteht die Möglichkeit einer Teilnahme als Einzelstarter, sowie einer Dreier-Team-Business-Wertung in den Klassen Damen, Herren und Mixed. Neu ist heuer eine zusätzliche Lehrlingsteamwertung.

