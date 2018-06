Auch am Pass Gschütt kommt jetzt ein Lkw-Transitverbot

GOSAU. Erfolg im Kampf gegen Autobahn-Mautflüchtlinge: FP-Landesrat Günther Steinkellner wies die Bezirksbehörde an, Verbotsschilder aufzustellen.

Entlastung für Gosau Bild: ebra

Jubel bei der Bürgerinitiative „Lebensraum Salzkammergut“: Die Landesregierung beschloss ein Transitverbot für Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen auf der Bundesstraße B 166 „Pass Gschütt“ zwischen Oberösterreich und Salzburg. Sie erfüllt damit eine Forderung der Bürgerinitiative und der Grünen. FPÖ-Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner wies in Abstimmung mit dem Land Salzburg die Bezirksbehörde Gmunden bereits an, entsprechende Tafeln aufzustellen. Am Pötschenpass (B 145), wo das Transitverbot bereits seit 2011 in Kraft ist, konnte mit dieser Maßnahme der Schwerverkehr deutlich verringert werden.

Am Pass Gschütt nahm der Lkw-Verkehr hingegen deutlich zu – allein im Zeitraum 2012 bis 2016 von 37.800 auf 56.000 jährliche Fahrten.

„Die jetzt beschlossene Maßnahme ist ein großartiger Erfolg für die Bürgerinitiative, die vielen betroffenen Gemeinden und Tourismusverbände in beiden Bundesländern und vor allem für die Menschen im Salzkammergut“, sagte gestern der grüne Landtagsabgeordnete Severin Mayr.

