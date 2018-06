Athleten kommen mit einem Lächeln im Gesicht ins Ziel

VÖCKLABRUCK. Die 7. Nationalen "Special Olympics"-Sommerspiele wurden gestern in Vöcklabruck eröffnet: 1500 Athleten zeigen ihr Können.

Emotionen pur bei den Schwimmbewerben im Hallenbad Bild: Alexander Schwarzl

Gleich am ersten Tag brachten die Nationalen "Special Olympics"-Sommerspiele eine einmalige Stimmung in die Vöcklastadt: Ob Athleten, freiwillige Helfer oder Zuschauer – allen war die Freude über diese Sportbewerbe für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ins Gesicht geschrieben.

Mit einem Lächeln liefen die Athleten bei den Vorläufen im Stadion ins Ziel, die Zuschauer erhoben sich von ihren Sitzen und feuerten auch den letzten Läufer mit Sprechchören und Applaus an. "He, gratuliere, super!", freute sich ein Stocksportler in der benachbarten Eishalle über den Erfolg eines Kollegen mit. Wolfgang Selinger, einer von 1000 Volunteers, war vom ersten Tag begeistert: "Es ist eine Freude, den Athleten zuzuschauen und ihre Begeisterung zu sehen und mitzuerleben."

Diese Mischung aus Spannung, Gänsehaut und Vorfreude war auch auf dem Stadtplatz zu spüren, als 60 Polizisten das olympische Feuer in die Stadt brachten. Bis Montagabend werden sich 1500 Athleten aus zwölf Ländern in 18 Disziplinen messen. Was sich wo abspielt, findet man unter www.brueckenbauen2018.at, der Zugang zu den Sportbewerben, Siegerehrungen und dem Showprogramm auf den Bühnen am Stadtplatz in Vöcklabruck und in Attersee ist kostenlos. (gh)

