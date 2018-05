Anton Wimmer ist österreichischer Tarockmeister

PUCHKIRCHEN. Puchkirchner siegte beim Finale in Linz: Er ist dritter Österreich-Meister von der "Holzwirtrunde".

Beim 11. Tarock-Österreich-Finale im Casino Linz krönte sich Anton Wimmer, der begeisterte Tarockprofi aus Puchkirchen/T., zum österreichischen Tarockmeister 2018. Von 373 Qualifizierten nahmen 208 Spieler aus ganz Österreich an diesem hochrangig besetzten Turnier teil und sorgten für knisternde Wettkampf-Atmosphäre.

Der routinierte HausruckcupSpieler konnte sich beim Finalturnier von Rang drei noch ganz nach vorne spielen und siegte mit 163 Punkten vor dem Steirer Peter Baumann (154) und Friedrich Wastl (Wels, 148). Dieser Erfolg kommt nicht zufällig: Der 68-jährige Tarockmeister trainiert regelmäßig mit seiner Tarockrunde beim Holzwirt in Puchkirchen und er hat in der abgelaufenen Turniersaison an mehr als 50 Tarockturnieren in ganz Österreich teilgenommen.

Als erster Gratulant stellte sich der Österreich-Finale-Organisator Franz Kienast ein, selbst gebürtiger Puchkirchner. Anton Wimmer ist nach Manfred Doppler (2009) und Josef Böckl (2012) bereits der dritte Österreich-Sieger aus der "Tarockschmiede Holzwirtrunde".

