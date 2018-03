"Anspruchsvolle Generalprobe für das Final-Four"

GMUNDEN. Basketball: Die Schwäne empfangen heute Klosterneuburg und bangen um den umgeknöchelten Toni Blazan.

Gmundens Nummer 12, Matthias "Matze" Linortner Bild: Hörmandinger

Eine mit Sicherheit spannende Partie verspricht die heutige Heimbegegnung der Gmundner Basket Swans mit den Dukes aus Klosterneuburg in der Basketball-Bundesliga zu werden. Das Match, das live im Fernsehen auf Sky Austria übertragen wird, beginnt um 19 Uhr in der Gmundner Volksbank-Arena.

"Die Klosterneuburger sind nun komplett – sie hatten ja heuer massive Verletzungsprobleme", weiß Swans-Manager Harald Stelzer. "Nicht zuletzt deswegen hatten sie lange Zeit Probleme in der Meisterschaft und liegen nur auf dem sechsten Platz." In den jüngsten Spielen hätten die Niederösterreicher allerdings starke Vorstellungen abgeliefert, so Stelzer in seiner Gegneranalyse: "Sie haben Wels auswärts geschlagen, haben Kapfenberg zu Hause besiegt, als einzige im Frühjahr. Das wird eine sehr anspruchsvolle Generalprobe für das Cup-Final-Four am kommenden Wochenende." Die Gmundner richten dieses Turnier ja bekanntlich aus und treffen im Halbfinale am Samstag auf die Flyers Wels.

Letztere unterlagen am Samstag zu Hause dem BC Vienna, der wiederum ja auch schon die Swans-Heimstätte als Sieger verlassen hat. Stelzer: "Die Liga ist – mit Ausnahme von Tabellenführer Kapfenberg – sehr zusammengerückt. An einem guten Tag kann jeder jeden schlagen, wie man weiß, seit Graz in Traiskirchen gewonnen hat. Wenn du nicht eine gute Leistung abrufst, hast du gegen jeden Gegner Probleme. Unter diesem Aspekt ist das Match gegen Klosterneuburg sicher eine sehr schwierige Partie."

Das Aufeinandertreffen mit den Dukes markiert zugleich den Beginn des vierten Spieleblocks in der heuer letztmalig aus neun Mannschaften bestehenden 1. Bundesliga. Für diesen vierten Durchgang mit acht Spielen hatte die Auslosung ergeben, dass Gmunden nur noch dreimal zu Hause antreten wird können. "Und diese Heimpartien sind alle samt und sonders nicht einfach", sagt Harald Stelzer. Gegner in der Volksbank-Arena werden neben Klosterneuburg auch noch Wels und Kapfenberg sein. "Daheim gewinnst du eher etwas als auswärts", hofft der Manager, "und wenn wir uns im Spitzentrio halten oder vor allem den zweiten Platz absichern wollen, dann müssen wir die Heimspiele gewinnen."

Gestern noch fraglich war übrigens Toni Blazan, der sich am Samstag am Knöchel verletzte.

