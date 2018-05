Andrea Mayr lief allen Männern davon

ST. WOLFGANG, ST. GILGEN. Gmundner Ärztin schaffte die 1190 Höhenmeter beim Schafberglauf in sensationeller Zeit.

265 Läuferinnen und Läufer schafften es vom Start in St. Wolfgang hinauf ins Ziel bei der Schafbergbahn-Bergstation. Dazwischen lagen Qualen. Bild: Hörmandinger

Die sechsfache Berglauf-Weltmeisterin und zweifache Olympia-Teilnehmerin Andrea Mayr (38) präsentierte sich beim 19. Schafberglauf von St. Wolfgang entlang der Bahntrasse hinauf zur Bergstation in Topform und siegte zum vierten Mal in Folge. Für die nur 5,83 Kilometer kurze, aber mit 1190 Höhenmetern äußerst knackige Strecke benötigte die Wahl-Gmundnerin gerade einmal 45:04 Minuten. Damit blieb sie nur 24 Sekunden über ihrem 2015 aufgestellten Fabel-Rekord. Mehr noch: So wie vor drei Jahren ließ sie auch diesmal das gesamte Männerfeld hinter sich. Am nächsten kam der ausgebildeten Ärztin noch der 28-jährige Männer-Sieger Emanuel Zeppetzauer in 45:36. Auf die Gesamtzweite Nadia Dietz (LG Brandenkopf/GER) hatte Mayr 12:31 Minuten, auf die Drittplatzierte Mari Laukkanen (SUN Thalgau) gar 17:09 Minuten Vorsprung.

Raimund Reindl (Lauftreff Nußdorf) in 46:43 und Daniel Rohringer aus Gosau, Schafberglauf-Sieger 2014 und 2017, in 47:30 folgten bei den Männern auf den Rängen 2 und 3. Zwei Frauen und 48 Männer schafften es diesmal, unterhalb der Ein-Stunden-Schallmauer zu bleiben. Insgesamt 265 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichten das Ziel knapp unterhalb des Hotels Schafbergspitze. Nach dem Rennen ging es für viele mit der Schafbergbahn, die heuer ihr 125-Jahre-Jubiläum feiert, ins Tal. Besonders Hartgesottene sahen die 1190 Höhenmeter bloß als Aufwärmübung und bewältigten auch den Rückweg ins Tal zu Fuß.

Ergebnisse unter www.wsv-strobl.org (gs)

