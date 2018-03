Ampflwanger Schüler mit Musicalstars auf der Bühne

VÖCKLABRUCK, AMPFLWANG. Chor der Volksschule und der NMS bei "Best of Musical"

Der holländische Musicalstar Maya Hakvoort probte mit den Ampflwanger Schülerinnen und Schülern. Bild: OÖN/Weiss

In der Volksschule und in der Neuen Mittelschule Ampflwang wurde in den vergangenen Wochen fleißig geprobt: Der Schülerchor steht heute mit vier Musicalstars im Stadtsaal Vöcklabruck auf der Bühne, um ein "Best of Musical" zu präsentieren.

"4 Voices of Musical" – das sind Maya Hakvoort, Fräulein Mai (vormals Missy May), Ramesh Nair und Andreas Lichtenberger. Mehr als 25.000 Besucher begleiteten die "Voices" in den vergangenen sechs Jahren schon auf ihrer Reise durch die Welt der Musicals. Sie präsentieren dabei die schönsten Melodien aus bekannten und selten gespielten Musicals.

Musikalisch unterstützt wird das Quartett nicht nur von einer grandiosen Liveband unter der Leitung von Rens Newland, sondern auch vom Chor der Volksschule und NMS Ampflwang. Im Hausruckort wurde für diesen großen Auftritt natürlich fleißig geprobt. Für Maya Hakvoort ist die Arbeit mit den Kinderchören etwas Besonderes, weil sie sich an ihre eigene Kindheit erinnert und selbst in Chören den Grundstein für ihre Karriere gelegt hat. "Es ist mir ein Anliegen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Musik für Kinder ist", sagte der Musicalstar am Rande einer Probe in Ampflwang.

Die holländische Musicaldarstellerin hat 2012 das Konzept "4 Voices of Musical" ins Leben gerufen. Maya Hakvoort, die über 1000 Mal die Elisabeth im gleichnamigen Musical verkörperte, hat mit dieser Produktion den Nerv der Zuschauer getroffen.

Das "Best of Musical" ist heute um 19.30 Uhr im Stadtsaal Vöcklabruck zu hören.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema