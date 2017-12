Amon im Weltcup-Paragleiter-Finale

HALLSTATT. Hallstätter qualifizierte sich in Südafrika für den Wettkampf der weltbesten 50 im Jänner.

Christian Amon: Der Hallstätter qualifizierte sich für das Weltcup-Finale der weltbesten 50 Paragleiter. Bild: privat

In Porterville, einer Stadt etwa 140 Kilometer nördlich von Kapstadt, am Fuße der Olifants-Berge in Südafrika, wurde kürzlich der letzte Bewerb dieses Jahres im Paragliding World Cup ausgetragen. Mit dabei war der aus Hallstatt stammende Christian Amon, keineswegs ein Unbekannter unter den Weltbesten in der globalen Flugschirm-Szene.

Die Wettkampfteilnehmer mussten bei sehr hohen Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius, die dort zu dieser Jahreszeit nicht unüblich sind – in Südafrika auf der anderen Seite der Weltkugel beginnt bekanntlich jetzt gerade das Sommerhalbjahr –, an den Start gehen. Geflogen wurde in insgesamt fünf Wertungsdurchgängen.

Bei den Flügen wurden aufgrund der sensationellen Thermik Distanzen zwischen 60 und 120 Kilometern erreicht. Unter den 129 Teilnehmern aus aller Herren Länder, die an den Start gegangen waren, erreichte Christian Amon im Endklassement den beachtlichen 28. Platz.

Mit diesem hervorragenden Ergebnis konnte sich der Hallstätter für das sogenannte Superfinale des Paragliding World Cup qualifizieren. Der ultimative Wettkampf findet in Kürze – von 9. bis 20. Jänner 2018 – in der westkolumbianischen Kleinstadt Roldanillo statt. Die besten 50 Paragleitschirm-Piloten der Welt werden sich dort im Kampf um den Gesamtsieg in die Lüfte erheben. Und abermals mittendrin statt nur dabei: Christian Amon.

