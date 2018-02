Am Fuß des Dachsteins organisierten sich Österreichs Arbeiter erstmals

HALLSTATT. Vor 150 Jahren wurde in Hallstatt Österreichs erster Arbeiterbildungsverein gegründet. Diese gelten als die Keimzelle der Sozialdemokratie. In Bad Goisern entsteht anlässlich des runden Jubiläums ein eigener Themenweg.

Am 19. Jänner 1868 gründeten Hallstätter Bergarbeiter den ersten Arbeiterbildungsverein Österreichs. Bild: OÖ Tourismus

Als im 19. Jahrhundert das Elend der Arbeiter am größten war, organisierten sie sich in Arbeiterbildungsvereinen. Es ging ihnen dabei nicht nur um den Zugang zu Bildung – und damit um Aufstiegsmöglichkeiten. Sie kämpften auch für mehr Rechte ihres Standes und für soziale Gerechtigkeit. Historiker bezeichnen die Arbeiterbildungsvereine als Keimzelle der Sozialdemokratie.

In Österreich wurde der Weg für die Arbeiter im November 1867 frei, als die Regierung ein Vereinsgesetz erließ. Am 19. Jänner 1868 wurde der erste Arbeiterbildungsverein gegründet. Und zwar von Hallstätter Bergmännern.

„Die Voraussetzungen bei uns waren ideal“, sagt Reinhard Winterauer, ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer aus Bad Goisern. „Die Monarchie war von den Einnahmen der Salzgewinnung abhängig, die Arbeiter waren deshalb sehr selbstbewusst. Außerdem handelte es sich um Protestanten, die es ohnehin nicht gewohnt waren, sich der Obrigkeit zu unterwerfen.“

Schon im März schickten die Hallstätter Arbeiter eine erste Depesche nach Wien, in der sie mehr soziale Rechte einforderten. Und nur wenige Monate später gründete Konrad Deubler (1814–1884) eine Ortsgruppe in Bad Goisern. Der Landwirt und Müller eröffnete in der Kirchengasse das Gasthaus „Zur Wartburg“, in dem sich die Arbeiter versammelten. Deubler war selbst belesen, der Autodidakt stand mit Peter Rosegger in Kontakt und wurde auch „der Bauernphilosoph“ genannt. 1870 wurde er Bürgermeister von Bad Goisern. „Deubler war der geistige Vater der Arbeiterbewegung im Salzkammergut“, sagt Winterauer.

Die Sozialdemokraten feiern das runde Jubiläum im Herbst mit einer großen Gedenkveranstaltung, bei der viel rote Prominenz erwartet wird. Auch an einem Themenweg wird gearbeitet. Der Pfad wird im Kurpark von Bad Goisern wohl auch am Deubler-Denkmal vorbeiführen.

Vier Jahre nachdem der Goiserer Arbeiterführer verstarb, wurde zu Silvester 1888/89 im niederösterreichischen Hainfeld die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet. Heute heißt sie Sozialdemokratische Partei Österreichs – abgekürzt: SPÖ.

