was soll man zu Altmünster sagen, einen schönen Strand, eine guten Fleischer und Bäcker, nette aufgeschlossene Menschen die innerlich nur so strahlen, was ja bei dieser Lage mit dem Traunstein gegenüber kein Problem ist.



Und wem der Stau, der ja schon von Ebensee herunter zurückreicht zu viel ist, der braucht nur sein Auto im Ort an Stellen wo man unbeschränkt parken kann stehen lassen,



seine Schwimmente umhängen und sein Badetuch über die Schulter.......



An der Strandbar, am Buffett vom Campingplatz oder bei den Traunseesteckerlfischen neben der Pizzeria....



Das Wochenende ist gerettet, die Seele kann baumeln......



Wunderbar, das Paradies, Hawaii ist automatisch zum Nulltarif dabei.



Ein Sapzierer auf der Flaniermeile nach Gmunden.....



Da wo die Welt noch in Ordnung ist, da verläßt der Zeitgenosse/In seinen Blechkäfig.



Auch ein Klapprad dabei und man fährt mit dem Radl fast um den See.



Der angekündigte Radweg rund um den Traunsee, der hätte wirklich Sinn...