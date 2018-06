Alter Grundkauf wird vor der Wahl zum Politikum

ST. LORENZ. Im Wahlkampf-Finale kündigt der Grüne Peter Hiller eine Untersuchung des Deals im Prüfungsausschuss an.

Drei Jahre nach dem Kauf eines Grundstückes für einen Parkplatz beschäftigt der Deal die Politik. Bild: Blaichinger

Licht in den Grundstückskauf für den Parkplatz bei der Kirche will der Grüne Peter Hiller bringen. Sein Vorwurf: Das Grundstück sei völlig überteuert gekauft worden – Verkäufer war die Familie von VP-Obmann Andreas Hammerl. "Das wird Thema im Prüfungsausschuss", kündigt Hiller an. Brisant: Beide stehen sich am Sonntag – neben dem Freiheitlichen Thomas Herbst – bei der Bürgermeisterwahl gegenüber.

Sittenwidriger Verkauf?

Kurz vor der Gemeinderatswahl im Jahr 2015 hat St. Lorenz rund 3000 Quadratmeter Grünland nahe der Kirche gekauft. Verkäufer waren die Eltern von Andreas Hammerl. Bezahlt hat die Gemeinde dafür laut Hiller 75 Euro pro Quadratmeter. Ortsüblich seien vielleicht zehn, maximal 20 Euro, zeigt der Grüne in einem Pressegespräch auf. Unter Punkt 5 im Kaufvertrag steht, dass der Käuferin der hohe Preis bewusst sei. "Da stellt sich die Frage, ob das sittenwidrig ist", sagt Hiller. "Das werden wir jetzt prüfen."

Verwendet wird das Grundstück nahe der Kirche als Parkplatz für 100 Stellplätze. Peter Hiller findet den Parkplatz in seiner Größe völlig überdimensioniert. Laut seinen Beobachtungen sei der Parkplatz auch nur wenig frequentiert.

"Da wird ein alter Hut ausgegraben", reagiert VP-Kandidat Andreas Hammerl enttäuscht. Da werde angepatzt und verhindert, statt etwas weiterzubringen.

Deal über Notar abgewickelt

Das Grundstücksgeschäft seiner Eltern mit der Gemeinde sei "hochoffiziell über einen Notar und ein Treuhandkonto" abgewickelt worden, schildert Hammerl den OÖNachrichten. Der vereinbarte Kaufpreis sei erst ausbezahlt worden, als das Grundstück die Sonderwidmung "Parkplatz" bekommen hatte. Das Ganze sei nach einem mehrheitlichen Beschluss im Gemeinderat abgelaufen, dessen Protokoll öffentlich im Internet für jedermann zu finden sei.

Es sei traurig, dass manche "Herrschaften" wieder etwas suchten, um anderen ans Zeug zu flicken, sagt Hammerl. So habe er schon läuten gehört, dass der Obmann des Prüfungsausschusses, Harald Kohlberger (FP), bereits Recherchen in der Causa Grundstückskauf mache. Das ändere aber nichts daran, den Weg des Miteinanders weiterzugehen, betont er. Bei einer Untersuchung im Prüfungsausschuss werde nichts herauskommen. Und für die Wahl am Sonntag ist Hammerl optimistisch. Bei seinen Hausbesuchen habe er eine gute Stimmung gespürt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema