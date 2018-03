Als der Stadtplatz zum Adolf-Hitler-Platz wurde

VÖCKLABRUCK. Standardwerk von Alois Zellinger schildert Vöcklabruck zwischen Bürgerkrieg und NS-Diktatur.

NS-Kundgebung auf dem Vöcklabrucker Stadtplatz am 3. April 1938. Bild: privat

Am 7. November 1938 holte ein SA-Sturmführer um 8 Uhr früh den Vöcklabrucker Rechtsanwalt Dr. Schmotzer aus dem Bett. Zwei SA-Männer hängten ihm ein Schild mit der Aufschrift "Dieser Mann hat mit der Pfundspende des WHW nichts zu tun" um und führten ihn unter dem Spott von biederen Bürgern über den Stadtplatz. Erst 1947 wurden beide wegen Verletzung der Menschlichkeit und Menschenwürde zu einer Haftstrafe verurteilt.

Wie ist das möglich, dass anständige Bürger plötzlich ein völlig anderes Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen? Diese Frage stellen sich viele, die auf die Ereignisse vor 80 Jahren zurückblicken. Einen Einblick in die dunkle Geschichte gibt das Standardwerk "Vöcklabruck in den Jahren 1933 bis 1945" von Alois Zellinger, das um 38,50 Euro in allen Buchhandlungen erhältlich ist.

Zellinger schildert die Vorbereitung der großen Volksabstimmung zum Anschluss. Viele haben am 1. April 1938 den Stimmzettel öffentlich angekreuzt. Am Stadtplatz soll es nur zwei Nein-Stimmen gegeben haben. Noch in der Nacht wurden alle Ämter durch Nationalsozialisten besetzt und die politischen Führer des Ständestaates in Verwahrungshaft genommen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema