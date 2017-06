Als der Kaiser König wurde

BAD ISCHL, GÖDÖLLÖ. Bad Ischls Bürgermeister Hannes Heide reiste gemeinsam mit der Bürgerkapelle nach Gödöllö, wo Kaiser Franz Josef vor 150 Jahren zum König gekrönt wurde.

Georg Habsburg, zweitältester Sohn von Otto von Habsburg, der Obmann der Bürgerkapelle Josef Leithner, Stabführer Erich Bramberger, Georgs Tochter, Bürgermeister Hannes Heide und Kapellmeister Christian Binder. Bild: Foto: Stadtgemeinde

Vor 150 Jahren wurde Kaiser Franz Josef zum König von Ungarn gekrönt. Seine Frau Sisi, die viel Zeit im Schloss Gödöllö verbrachte und in Ungarn sehr beliebt war, soll am Zustandekommen der Doppelmonarchie einen großen Anteil gehabt haben.

Heute ist Gödöllö Partnerstadt von Bad Ischl. Deshalb war es eine Ehrensache der Ischler, zum 150. Krönungsjubiläum ins Nachbarland zu reisen. Der 8. Juni hat in der Ungarischen Stadt eine ähnliche Bedeutung wie der Kaisergeburtstag am 15. August in Bad Ischl.

Bürgermeister Hannes Heide wurde von Georg Habsburg, dem zweitältesten Sohn von Otto Habsburg begleitet. Der Medienunternehmer Georg Habsburg lebt in Budapest und war Sonderbotschafter der Magyaren in Brüssel, als sie vor 20 Jahren um die Aufnahme in der Europäischen Union kämpften.

Aber auch die Bürgerkapelle Bad Ischl unter Obmann Josef Leithner, Stabführer Erich Bramberger und Kapellmeister Christian Binder fuhr mit nach Gödöllö. Als Höhepunkt der Veranstaltung spielte die Bad Ischler Kapelle gemeinsam mit der Stadtkapelle Gödöllö den Radetzkymarsch.

