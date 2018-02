Almtalcup 2018: Grünauer Duell um Gesamtsieg

GRÜNAU. Versöhnlicher Abschluss für die entthronte Ski-Almtalcup-Vorjahressiegerin Anni Spitzbart:

Gregor Mairhofer, Anni Spitzbart Bild: (priv.)

Die Pettenbacherin gewann am Sonntag zum dritten Mal nach 2016 und 2017 den Waser-Riesentorlauf am Kasberg und feierte damit ihren zweiten Tagessieg. Nach vier Rennen führt die Siegerin von 2015, Johanna Sperrer (USC Seyr-Dach Vorchdorf), mit 380 Punkten vor Spitzbart (370) und Michelle Gillesberger (360). Da für 11. März noch ein Parallel-Torlauf geplant ist und bei tatsächlicher Durchführung ein Saison-Resultat gestrichen würde, ist so wie bei den Herren noch keine endgültige Entscheidung über den Gesamtsieg gefallen. Nachdem Gregor Mairhofer (USC Grünau-Kasberg) Tagesbestzeit vor seinem Klubkollegen Samuel Steiner fixierte, entwickelt sich der Kampf um den Gesamtsieg zu einem Krimi: Steiner erreichte bisher wie Mairhofer 385 Punkte, die Platzierung im Parallelbewerb wird den Ausschlag bringen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema