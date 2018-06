Alkoholisierter 20-Jähriger fuhr ungebremst in Gegenverkehr

STEINBACH. Weil er mit einem alkoholisierten 20-Jährigen kollidierte, erlitt ein 47-Jähriger Verletzungen unbestimmten Grades.

Der 20-Jährige verursachte den Unfall in alkoholisiertem Zustand. Bild: OÖN

Der 20-Jährige Wagenlenker aus Steinbach an der Steyr fuhr am Sonntagnachmittag mit einem PKW in seiner Heimatgemeinde auf der Ternberger Landesstraße in Richtung Ternberg. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 47-Jähriger aus Wels mit einem Cabrio auf der Ternberger Landesstrße in Richtung Grünburg.

Dabei kam der 20-Jährige laut eigenen Angaben auf die Gegenfahrbahn und stieß ungebremst in den Gegenverkehr. Der 47-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der 20-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Ein beim 20-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,82 Promille.

