Abwasserkanal von Traunkirchen und Altmünster wurde im Traunsee versenkt

ALTMÜNSTER, TRAUNKIRCHEN. Für 2,2 Millionen Euro wurde in den vergangenen Monaten eine Seedruckleitung im Traunsee erneuert. Heute wurde das Rohr in den See abgesenkt und in Betrieb genommen. Es transportiert die Abwässer von bis zu 17.000 Menschen.

Meter für Meter versank heute die Druckleitung im Traunsee. Damit konnte ein Jahrhundertprojekt abgeschlossen werden. Bild: ebra

Weil die Wasserqualität der oberösterreichischen Seen vor rund 50 Jahren sehr schlecht war, errichteten die Anliegergemeinden in dieser Zeit Abwasserringleitungen. Am Traunsee werden die Abwässer der beiden Gemeinden Altmünster und Traunkirchen seit 1970 durch eine Rohrleitung auf dem Seegrund nach Gmunden gepumpt – und von dort in die Kläranlage „Traunsee Nord“.

Doch die Seedruckleitung war zuletzt am Ende ihrer Lebensdauer. Wie die OÖN berichteten, wurde sie in den vergangenen Monaten erneuert – inklusive einer aufwändigen Unterwasserbohrung beim Traunausfluss in Gmunden.

Die neue (aber noch nicht angeschlossene) Leitung schwamm in den vergangenen Monaten an der Traunseeoberfläche. Heute, nach Abschluss der letzten Arbeiten, konnte die 2,4 Kilometer lange Rohrkonstruktion jedoch abgesenkt werden.

Es war der Abschluss eines 2,2 Millionen Euro teuren Bauvorhabens, das zu jeweils zwölf Prozent von Land und Bund finanziert wurde. Die verbleibenden 1,7 Millionen Euro an Kosten teilen sich die Gemeinden Altmünster und Traunkirchen im Verhältnis 70 zu 30 untereinander auf.

2000 Kubikmeter pro Tag

Der neue Unterwasserkanal schlängelt sich in einer Tiefe von 20 Metern an der Uferkante entlang. Betonringe gewährleisten, dass die Röhre auch verlässlich liegen bleibt. Eine Pumpanlage drückt pro Tag bis zu 2000 Kubikmeter Abwässer in Richtung Kläranlage. Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass damit die Abwässer von bis zu 17.000 Einwohnern entsorgt werden können. Besonders herausfordernd sind dabei Faulgase, die in der Leitung zwangsläufig entstehen. Das erfordert eine gleichmäßige Steigung der Leitung sowie spezielle Be- und Entlüftungsventile.

„Wir sind stolz darauf, dass alle oberösterreichischen Seen mittlerweile wieder Trinkwasserqualität haben, und das soll auch so bleiben“, sagte Wasser-Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) heute bei der Abschlussfeier der Bauarbeiten. Altmünsters SP-Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger bedankte sich bei den verantwortlichen Technikern und Bauarbeitern – insbesondere beim Traunkirchner Unternehmen Peer Wasserbau, das auch im Winter und bei widrigsten Verhältnissen im See arbeitete. „Der Traunsee war nicht immer so angenehm wie heute“, sagte Norbert Peer gestern. „Unsere Leute mussten auch mit bis zu einem Meter hohen Wellen zurechtkommen.“

