Abschied von "Blumen-Helga"

Mit einer Feier bedankte sich der Vorstand des Stadtmarketings bei der scheidenden Vöcklabrucker Stadtmanagerin Helga Sturm.

Lötsch, Sturm und Leitner Bild: Privat

Der Vorsitzende Karl Leitner erinnerte an ihre Leistungen und zählte unter anderem das halbstündige Gratisparken, die Parkplatzsanierung, die Feuernacht und den Christkindlmarkt auf. Der Spitzname "Blumen-Helga" werde ihr in dankbarer Erinnerung an den schönen Blumenschmuck der Stadt bleiben. Wirtschaftsstadtrat Maximilian Lötsch überreichte ein "nachhaltiges" Geschenk. Helga Sturm versprach, dem Stadtbild von Vöcklabruck nicht verloren zu gehen.

