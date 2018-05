AMS-Leiterin Jacqueline Beyer übergibt das Ruder an Leopold Tremmel

GMUNDEN. Die 43-Jährige wurde nach neun Jahren an der Spitze des AMS im Bezirk Gmunden zur Landesleiterin von Salzburg bestellt. Ihr Nachfolger am Traunsee ist der Ohlsdorfer Leopold Tremmel (56).

Jacqueline Beyer überreichte ihrem Nachfolger Leopold Tremmel symbolisch den Schlüssel. Bild: ebra

An der Spitze des Arbeitsmarktservice (AMS) Gmunden findet im Juli ein Wechsel statt: Leopold Tremmel, bisher stellvertretender Leiter, übernimmt den Chefsessel von Jacqueline Beyer. Letztere wird – wie die OÖN bereits berichten – Landesgeschäftsführerin des AMS Salzburg.

Als die Salzburgerin 2009 mit erst 34 Jahren zur Bezirksleiterin bestellt wurde, war das für viele im Salzkammergut eine Überraschung. In den neun Jahren danach erarbeitete sie sich aber große Anerkennung. Die Kennzahlen des AMS Gmunden sind in vielen Bereichen so gut, dass die Bezirksstelle als Vorbild für das Bundesland gilt. Dazu erfand die quirlige Sozialmanagerin neue Formate wie die Lehrlingsmesse am AMS Gmunden, bei der sich Betriebe Jugendlichen präsentieren – und umgekehrt. Die Serviceeinrichtung baute damit eine Brücke zwischen 255 Betrieben und 5300 Jugendlichen.

In der Ära Beyer wurden am AMS Gmunden 76.000 neue Jobs und 4626 offene Lehrstellen akquiriert. 56.000 Arbeitskräfte und 2400 Lehrlinge konnten vermittelt werden. Was die künftige Salzburger AMS-Chefin besonders freut: 40 junge Asylwerber wurden als Lehrlinge für die Gastronomie im Salzkammergut vermittelt – und bewähren sich dort wunderbar.

Dank an die 43 Mitarbeiter

Ende vergangener Woche lud Beyer Vertreter der Wirtschaft und Politik aus der Region zu einer Abschiedsfeier in die Bezirksstelle ein. „Mein großer Dank gilt meinem 43-köpfigen Team, das unsere Arbeit als Berufung sieht und nicht als Beruf“, sagte sie. „Aber auch den Partnern des AMS danke ich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.“

Im Rahmen des Abschiedsfests überreichte Beyer ihrem Nachfolger Leopold Tremmel einen symbolischen Hausschlüssel. Mit dem 56-jährigen Ohlsdorfer übernimmt ein Urgestein im AMS Gmunden das Ruder. Tremmel ist seit 35 Jahren im Geschäft und seit acht Jahren stellvertretender Leiter.

Seine Vorstellungen will Tremmel der Öffentlichkeit erst nach seinem Dienstantritt im Juli präsentieren. „Dieser Abend gehört alleine Jacqueline Beyer“, sagte er bei ihrem Abschiedsfest. „Sie hat sich das mehr als verdient.“

