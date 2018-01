AK-Messe "Weiter mit Bildung" hält in Vöcklabruck

VÖCKLABRUCK. Bühnenprogramm und Beratung an 30 Messeständen gibt Überblick über die Aus- und Weiterbildung.

Am Donnerstag macht "Weiter mit Bildung – die Messe für Erwachsenenbildung und berufliches Weiterkommen" in Vöcklabruck Station. Von 17 bis 21 Uhr gibt es in der Arbeiterkammer-Bezirksstelle in der Ferdinand-Öttl-Straße 19 ein informatives Bühnenprogramm sowie individuelle Beratung an 30 Messeständen. Mit der Messe möchte die Arbeiterkammer allen Arbeitnehmern im Bezirk einen Überblick über berufliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten verschaffen und ihnen bei der Karriereplanung helfen.

Wer beruflich umsatteln oder einen Bildungsabschluss nachholen möchte, ist bei der Messe "Weiter mit Bildung" genauso richtig wie all jene, die Fragen zum Fachkräftestipendium, zu Bildungskarenz und Bildungsförderungen oder zum richtigen Bewerben haben.

Auf dem "Marktplatz der Weiterbildung", dem Messebereich der Veranstaltung, warten neben der AK-Bildungs- und Rechtsberatung 30 weitere Bildungseinrichtungen und Beratungsstellen auf die Besucher. Alle Aussteller bieten während des gesamten Abends individuelle Beratung über ihre Angebote in Vöcklabruck und in ganz Oberösterreich.

Das Bühnenprogramm bietet mit der Gesprächsrunde "Geheimnisvolle Personalwelt" Einblicke in die betriebliche Personalsuche und gibt Tipps, wie man sich bei Bewerbungen interessant macht. Und der kostenlose AK-Bewerbungs-Check verrät, worauf es bei einer professionellen Bewerbung ankommt. Mitgebrachte persönliche Bewerbungsunterlagen werden an Ort und Stelle "aufgemascherlt".

Alle Angebote sind kostenlos. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung ersucht: E-Mail bildungsinfo@akooe.at oder Telefon 050 / 69 06-26 13.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema