94 Prozent aller Unfälle auf der Piste passieren ohne Fremdverschulden

BAD GOISERN. Selbstüberschätzung und Alkohol sind die größte Gefahr, sagen Experten vom Roten Kreuz.

Rettungseinsatz auf der Piste: Rotes Kreuz und Bergrettung haben jetzt alle Hände voll zu tun. Bild: OÖN/pixabay

Von der Piste ins Krankenhaus: In den Semesterferien ist auch Hochsaison in den Unfallambulanzen der Spitäler. Oberösterreichweit verletzten sich in der vergangenen Saison rund 3500 Skifahrer und Snowboarder. Hauptschauplatz war dabei das Salzkammergut mit seinen vielen Skigebieten.

Die Rettungsfahrer des Roten Kreuzes Bad Goisern pendeln in diesen Tagen ständig zwischen Gosau, Obertraun und dem Krankenhausstandort Bad Ischl hin und her. "Pistenunfälle machen in der Ski-Hochsaison rund die Hälfte unserer Fahrten aus", sagt Bernhard Kreuzhuber, hauptberuflicher Rettungsfahrer des Roten Kreuzes Bad Goisern. Die meisten Einsätze gebe es, wenn die Ostösterreicher in den Semesterferien sind. "Die Einheimischen stehen sicherer auf den Skiern als die Wiener", so Kreuzhuber.

Knochenbrüche auf Platz eins

Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit passieren 94 Prozent aller Ski- und Snowboardunfälle ohne Fremdverschulden. Dabei spielt die Kombination aus zu schnellem Fahren, mangelnder Fitness und Übermüdung eine große Rolle. "Selbstüberschätzung und nicht selten auch Alkohol führen zu vielen Unfällen", sagt Eva Voglhuber, Bezirkslehrsanitäterin des Roten Kreuzes.

Bei knapp 50 Prozent der Verletzungen handelt es sich um Knochenbrüche. Trauriger Spitzenreiter der Verletzungsstatistik ist das Knie, das in einem Drittel aller Fälle der übermäßigen Belastung nicht standhält. Regelmäßig verletzen sich Pistensportler auch an Unter- und Oberarmen, Unterschenkel, Kopf, Hüfte und Schultern.

Experten halten das Tragen von Helmen auf der Piste für unerlässlich (für Kinder ohnehin Pflicht). Sie empfehlen Pistensportlern auch, sich vor dem Start aufzuwärmen und sich über die Lawinengefahrenlage zu informieren. Wer zu einem Pistenunfall kommt, sollte die Unfallstelle sofort absichern, indem er oberhalb Skier oder Stecken gekreuzt in den Schnee steckt. Dann den Verletzten so lagern, wie es für ihn am angenehmsten ist und die Rettung (144) oder Bergrettung (140) alarmieren.

"Wir empfehlen auch jedem, sein Erste-Hilfe-Wissen aufzufrischen", sagt Eva Voglhuber. Kurse starten an allen Dienststellen des Bezirks am 14. März. Die Anmeldung kann unkompliziert auf www.erstehilfe.at erfolgen.

