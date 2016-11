82 Salzkammergut-Sommer

BAD ISCHL. Dokumentationsreigen im ORF zum Todestag von Franz Joseph.

Beim Dreh der Kaiser-Doku: Gestalter Lutz Maurer (2. von links) und Miguel Herz-Kestranek (ganz rechts) Bild: ORF

Am Montag jährte sich zum 100. Mal der Todestag von Kaiser Franz Joseph. Der ORF widmet dem Monarchen, der 82 seiner erlebten 86 Sommer im Salzkammergut – hauptsächlich in Bad Ischl – verbrachte, mehrere Fernsehdokumentationen.

Den Auftakt macht morgen Abend ORF III. Ab 20 Uhr führt der Schauspieler und Autor Miguel Herz-Kestranek in einem "Land der Berge Spezial" des Grundlseers Lutz Maurer unter dem Titel "Kaiser Franz Joseph und das Salzkammergut" an die historisch-kaiserlichen Schauplätze der Region.

Die Dokumentation wird die bis heute andauernde Ausstrahlung einer kaiserlichen, vor allem kulturell geprägten Epoche in alle Teile des Salzkammerguts beleuchten, das ja von Liebhabern gerne als "zehntes österreichisches Bundesland" bezeichnet wird. Ausgehend vom noch zu Lebzeiten Franz Josephs 1906 zu "Bad" Ischl erhobenen Kurort wird der Streifen den Spuren des Kaisers vom Fuschlsee, Wolfgangsee und Mondsee über das Tal der Vöckla, den Traunsee und den Hallstättersee bis hin zum Dachstein und ins Ausseerland folgen. "Meine Dokumentation soll die private Seite des Monarchen zeigen", sagt Lutz Maurer. "Nirgendwo konnte er sie bei all seinem Pflichtbewusstsein als ‚oberster Beamter‘ der k.u.k. Monarchie so ausleben wie im Salzkammergut."

Es folgen um 21.05 Uhr "Kaiserstadt Bad Ischl" unter der Regie des Hallstätter ORF-OÖ-Redakteurs Günther Madlberger und um 21.55 Uhr "Kaiser, Tracht und Berge: Das Salzkammergut", gestaltet von der aus Gmunden stammenden Volkskunde-Expertin Sandra Galatz.

Am Sonntag zeigt ORF 2 um 16.30 Uhr in der Reihe "Erlebnis Österreich" eine weitere Lutz-Maurer-Dokumentation, "Kaiser Franz Joseph – 82 Sommer im Salzkammergut".

