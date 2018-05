764 Athleten nahmen Business-Lauf in Angriff

GMUNDEN. Die Laufserie für Firmen und ihre Mitarbeiter kehrt mit dem Finale im September nach Gmunden zurück.

Bild: Wolfgang Spitzbart

Bereits zum vierten Mal machte die „business2run“-Serie halt in Gmunden, abermals mit vollem Erfolg. 764 Läufer aus 18 Nationen kämpften in 255 Teams um den Sieg im Salzkammergut. Auch Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf ließ sich den Start mit einem von fünf Stadtgemeinde-Teams nicht nehmen. Die weiteren Tourstops der Serie scharren bereits in den Startlöchern.

Finale auch in Gmunden

2015 hat in Gmunden alles begonnen. Mittlerweile machte die business2run Serie zum vieren Mal Station im Salzkammergut. Gelaufen wurde wie immer in Drei- Teams in den Kategorien Männer, Frauen und Mixed. Gekürt wurden die schnellsten Teams sowie der schnellste Chef und die schnellste Chefin. Die drei besten Teams pro Kategorie qualifizierten sich für das Finale, das am 20. September ebenfalls in Gmunden ausgetragen wird.

Der „business2run“ in Gmunden präsentierte sich einmal mehr als das perfekte Teambulding-Event für jedes Unternehmen. Neben dem gemeinsamen sportlichen Wettkampf fördert dieser Team- und Laufbewerb die Gesundheit, den Teamgeist und das Miteinander in jeder Firma. Mit 27 Teams brachte die Lenzing AG die meisten Teams an den Start. Nach dem erfolgreichen Lauf feierten die Sportler bei Pasta und Getränken ihre Erfolge.

Die weiteren Tourstops der „business2run“- Serie scharren bereits in den Startlöchern. Am 7. Juni geht es in Schärding weiter (Anmeldeschluss 1. Juni), ehe am 14. Juni in Linz gestartet wird (Anmeldeschluss 7. Juni). Anmeldung unter: http://business2run.at/

