48-jährige Autofahrerin prallte gegen Betonmauer: schwer verletzt

GMUNDEN. Eine 48-jährige Gmundnerin krachte Montagfrüh mit ihrem Auto gegen eine Betonmauer. Sie musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

(Symbolbild)

Der Unfall geschah gegen 6:30 Uhr, als die 48-Jährige auf der Scharnsteiner Landesstraße L1305 in Richtung Gschwand fahren wollte. In einer Linkskurve kam sie aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Werbetafel, die sich neben der Fahrbahn befand. In weiterer Folge gegen die Betonmauer. Dort kam das Fahrzeug auch zum Stehen.

Die 48-Jährige wurde vom Notarzt und mehreren Rettungssanitätern an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus Vöcklabruck gebracht.

Die Gmunderin erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Gmunden war mit 20 Mann bei der Fahrzeugbergung im Einsatz.

