400 helfende Hände aus den Vereinen packen an

VÖCKLABRUCK. Die Hälfte der 900 Freiwilligen bei den Sommerspielen kommen aus den regionalen Sportvereinen.

Vertreter der Vereine Bild: Brücken bauen

Mehr als 900 Volunteers sind bei der Austragung der 7. Nationalen Special-Olympics- Sommerspiele in Vöcklabruck und Umgebung im Einsatz. Beinahe die Hälfte der freiwilligen Helfer sind Mitglieder regionaler Sportvereine.

18 Sportbewerbe werden bei den Sommerspielen vom 7. bis 12. Juni an 15 Sportstätten ausgetragen. Durch die tatkräftige Unterstützung der Vereine aus der Umgebung konnten viele Freiwillige gefunden werden, die unter anderem bei der Zeitnehmung, der Abwicklung der Bewerbe an den Sportstätten und vielem mehr anpacken. "Für jeden einzelnen Sportbewerb haben wir mindestens einen Verein gefunden, der uns rund um die Special-Olympics-Sommerspiele unterstützt. Ich bin stolz darauf, dass die Vereine in unserer Region einen so starken Gemeinschaftssinn zum Ausdruck bringen", so Herbert Theil, Stadtrat, Referent für Bildung und Sport. Vertreter der Vereine helfen schon im Vorfeld bei der Planung und Durchführung der Bewerbe mit und stellen zudem ihre Sportstätten kostenlos für die Special Olympics Sommerspiele zur Verfügung.

