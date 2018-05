366 Lehrstellen im April unbesetzt

VÖCKLABRUCK. Fachkräftemangel war das Thema beim Unternehmerempfang der WKO.

Hummer mit Erik Baumgartinger Bild: (WKÖ)

Zu einem Wirtschaftsempfang lud die Wirtschaftskammer in die Reva-Halle ein, wo auch die Lehrlings- und Bildungsmesse über die Bühne ging. Mehr als 200 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Partner aus Gemeinden und Behörden waren in die Messehalle gekommen.

Erik begeisterte mit Rede

Einer der Höhepunkte des Abends war ein Referat des 14-jährigen Schülers Erik Baumgartinger von der NMS Timelkam. In einer sechsminütigen Rede, die Erik für den Oö. Redewettbewerb geschrieben hatte, stellte er das Thema Fachkräftemangel in einer faszinierenden Art und Weise dar, die alle Wirtschaftsempfangsgäste in Begeisterung versetzte. Erik verstand es perfekt, darzulegen, wie wichtig die Lehre ist und dass vor allem junge Menschen umdenken müssen, um die Wirtschaft auch in Zukunft absichern zu können.

Mit Zahlen, die aufrütteln, konfrontierte Bezirksstellenleiter Josef Renner die Gäste in der REVA-Halle. Bis zum Jahr 2030 werden allein in der Region Traunviertel rund 17.000 Fachkräfte fehlen, "und trotz glücklicherweise steigender Lehrlingszahlen konnten allein im April 366 Lehrstellen im Bezirk Vöcklabruck nicht besetzt werden", berichtete Renner. Die WKO-Bezirksstelle sei daher speziell in Fragen der Lehrlinge und Fachkräfte, aber auch für Gründungen und Regionalentwicklung der Servicepartner für alle Unternehmer direkt vor Ort. Ergänzt durch das WIFI Vöcklabruck wird in der Bezirksstelle ein breites Paket an Unterstützung für die Wirtschaft in der Region geboten.

Ideen gegen Facharbeitermangel

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer stellte den Vöcklabruckern ihren "Masterplan für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich" vor. Bezirksobfrau Angelika Winzig präsentierte die Initiativen der WKO-Bezirksstelle Vöcklabruck rund um das Thema Lehrlinge und Fachkräfte: vom Projekt "JobeMon-GO" über die Lehrstelleninfoboards in allen Schulen bis hin zur intensiven Zusammenarbeit mit den Berufsorientierungs-LehrerInnen und BildungsberaterInnen des Bezirks im Projekt "Schule-Wirtschaft". Auch Netzwerke wie die Vöcklabrucker Initiative "business-meets-business" kommen bei den Unternehmern sehr gut an.

