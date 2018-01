20-Jahre-Jubiläum mit neuen Trainern

GMUNDEN. Das beliebte Babolat-Tenniscamp in Gmunden unter Markus Möslinger feiert Geburtstag.

Tenniscamp-Leiter Markus Möslinger (Mitte) mit seinen beiden Neuen im Betreuerstab: Manfred Kogler (links) und Ex-Schüler Christoph Eisenknapp Bild: privat

Genau zwei Jahrzehnte ist es her, seit Markus Möslinger mit einem Tenniskorb ausgestattet von Deutschland zurück in seine Heimatstadt Gmunden kam. Durch qualifizierte Arbeit und die professionelle Einstellung zu seinem Beruf entwickelte sich seine Tennisschule zu einer der bekanntesten in Oberösterreich.

Möslingers Training genossen neben zahlreichen professionellen Akteuren auch eine breite Masse von Hobbyspielern. Genau das ist eines der Erfolgsgeheimnisse von Markus Möslinger, wie er selbst sagt: "Egal, ob professionell oder Hobby – das Training wird in der gleichen Qualität von mir oder einem meiner Trainer durchgeführt."

Koryphäe nach Gmunden geholt

Apropos Trainer: Zum 20-jährigen Bestandsjubiläum des Babolat-Tenniscamps präsentiert Möslinger ein neues Trainerteam. Mit dem Mondseer Manfred Kogler holt der Leiter der Tennisschule eine wahre Koryphäe in Sachen Tennisfitness nach Gmunden. Kogler ist nicht nur staatlich geprüfter Tennisinstruktor, sondern organisierte auch das Fitnessprogramm für so namhafte ATP-Spieler wie Jürgen und Gerald Melzer, Oliver Marach und Andreas Haider-Maurer. An Koglers Seite hat das Tenniscamp mit Christoph Eisenknapp einen Coach, der schon als Jugendlicher in der Tennisschule von Markus Möslinger teilweise professionell trainierte. Erfahrungen als Trainer sammelt Eisenknapp seit einigen Jahren sehr erfolgreich bei den Sommerkursen des Camps und als Jugendbetreuer in Rüstorf.

"Mein Ziel war es, das jahrelange professionelle Training unserer Tennisschule auch in Zukunft beizubehalten", so Möslinger. "Mit den beiden neuen Trainern haben wir die Qualität sicherlich noch einmal eine Stufe nach oben gehoben, und mit Manfred Kogler können wir unsere Kunden auch in Sachen Tennisfitness perfekt betreuen." So biete die Tennisschule jeden Dienstag von 16 bis 17 Uhr in der Tennishalle ein tennisspezifisches Motorik- und Schnelligkeitstraining an. Anmeldungen unter www.austria-tenniscamp.at

