2,66 Promille: Alkolenkerin hatte achtjährigen Sohn im Auto

ALTMÜNSTER. Eine völlig verantwortungslose Autofahrerin hat die Polizei am Samstagabend am Traunsee aus dem Verkehr gezogen.

Diese Alkofahrt hätte für ein Kind schlimm enden können: Sturzbetrunken hat sich ein Frau aus dem Salzkammergut am Samstagabend hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt, in dem auch ihr kleiner Sohn mitfuhr.

Die 40-Jährige war gegen 20:15 Uhr auf der Salzkammergut Bundesstraße in Richtung Gmunden unterwegs, als ein nachkommender Pkw-Lenker wegen ihres auffälligen Fahrstils stutzig wurde und die Polizei alarmierte.

Die Beamten stoppten die Gmundnerin im Gemeindegebiet von Altmünster und führten einen eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,66 Promille.

Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Außerdem wird die 40-Jährige wegen Anstandsverletzung der Bezirkshauptmannschaft Gmunden angezeigt, weil sie die Beamten im Zuge der Amtshandlung beschimpfte.

Diese Alko-Fahrt endete glücklicherweise ohne Verletzte, nicht so zwei weitere Fälle von Trunkenheit am Steuer in der Nacht auf Sonntag: Drei junge Männer wurden bei Unfällen auf Oberösterreichs Straßen verletzt, mehr dazu lesen Sie hier.

