170 Jahre Salinenmusikkapelle Ebensee: Vorbild waren k. u. k. Militärkapellen

EBENSEE. Die "Pfannhausermusik" fällt nicht nur wegen ihrer Bergknappenuniformen auf.

Der Klangkörper besteht heute aus 55 Musikern – darunter 19 Frauen. Bild: Hörmandinger

Im Revolutionsjahr 1848 – genauer gesagt am 1. Mai dieses Jahres – begann die Geschichte der traditionsreichsten Ebenseer Blasmusikkapelle. An diesem Tag rückte die Salinenmusik mit 16 Musikern unter der Leitung von Johann Herbst erstmals aus. Zusammen mit dem Schullehrer und Mesner Josef Platzer gilt er heute als Gründer der "Pfannhausermusik". Denn auch so wird die Kapelle seit jeher genannt.

Bei den Feierlichkeiten zur Hochzeit von Kronprinz Rudolf im Jahre 1880 präsentierte sich die Musikkapelle erstmals in Bergknappenuniform mit Schachtmützen, die später von Kalpaks mit Federbuschen abgelöst wurden.

Bergmannsabende seit 1937

Der Elan einiger Musiker war so groß, dass auch ein Streichorchester – wie es bei den Militärkapellen üblich war – gegründet wurde. Überhaupt waren die k. u. k. Militärkapellen das große Vorbild für die Salinenmusik. Noch heute spielt die Kapelle Arrangements aus dieser Zeit.

1937 veranstalteten die Musiker den ersten Bergmannsabend. Er ist bis heute ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Ebenseer Kulturlebens. Ob die Mitwirkung beim Ball der Oberösterreicher 1983 in Wien, ob CD-Aufnahmen, ob Auftritte im ORF: Die Salinenmusikkapelle ist einer der vitalsten Musikvereine im Bezirk und ein Aushängeschild für Ebensee und das Salzkammergut.

Heute ist die Musikkapelle ein sehr aktiver Verein mit 55 Musikern – 19 davon sind weiblich – der mit seinen Möglichkeiten versucht, leidenschaftliches Musizieren in den Vordergrund zu stellen. Großes Augenmerk wird auf die Jugendarbeit gelegt und dabei eng mit dem Landesmusikschulwerk zusammengearbeitet.

Seit Februar hat die Musikkapelle einen neuen Vorstand mit Obmann Rudolf Küpper an der Spitze, der zusammen mit dem Festausschuss unter der Leitung von Matthias Wiesauer und Bernhard Kasberger ein attraktives Programm für das 170-Jahre-Jubiläum zusammengestellt hat. Von Freitag, 15. Juni, bis Sonntag, 17. Juni, findet in der Stockschützenhalle ein Fest statt. Die "Pfannhausermusik" lädt dazu jetzt schon alle Blasmusikfreunde ein.

