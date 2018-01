16. Treffer im 25. Antreten für Österreichs U17-Team

VÖCKLABRUCK. Vöcklabruckerin Lisa Kolb zeigte in Spanien auf.

Torjägerin Kolb (Nummer 9) brennt auf eine erfolgreiche Eliterunde. Bild: GEPA pictures/ Mario Buehner

Beim sensationellen 3:1-(2:1-)Sieg der weiblichen ÖFB-U17-Auswahl im Testspiel gegen Frankreich in Salou (Spanien) traf die Vöcklabruckerin Lisa Kolb in der 26. Minute zum 2:1 für die Schützlinge von Teamchef Markus Hackl. In ihrem 25. Länderspiel gelang der jungen Torjägerin, die für Union Kleinmünchen in der Meisterschaft spielt, ihr 16. Volltreffer im ÖFB-U16-/U17-Team. Beim darauffolgenden beachtlichen 1:1 (0:0) gegen England, ebenfalls in Salou, blieb Kolb ohne Torerfolg.

Damit bestanden die österreichischen Mädchen ungeschlagen und mit Bravour die Generalprobe für die EM-Eliterunde von 19. bis 25. März in Bosnien-Herzegowina. In Gruppe 6 treffen Kolb & Co. auf das Gastgeberteam, die Türkei und Polen. Nur die sieben Gruppensieger dieser zweiten Qualifikationsrunde und Veranstalter Litauen sind für die Endrunde qualifiziert, die von 9. bis 21. Mai stattfindet.

