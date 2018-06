14 Chöre singen am Samstag beim Schwanenstädter Stadtfest

SCHWANENSTADT. Freunde der Chormusik kommen am Wochenende in Schwanenstadt voll auf ihre Rechnung. 14 Chöre aus der Chorregion Salzkammergut sind zu hören.

Der Hausruckchor lädt zum Treffen ein. Bild: vowe

Beim heurigen Schwanenstädter Stadtfest gibt es eine besondere Attraktion: Auf Initiative des Hausruckchores Ottnang-Manning, der sein 95-jähriges Bestehen feiert, wird mit dem Chorverband Oberösterreich ein Chortreffen organisiert. Beim Stadtfest singen am Samstag ab 17 Uhr 14 Chöre an verschiedenen Plätzen abwechselnd 15 bis 20 Minuten lang ihre Lieblingslieder. Die Besucher können sich so auf stimmungsvollen Chorgesang in der ganzen Stadt freuen. Als Höhepunkt gibt es um 20 Uhr einen gemeinsamen Auftritt aller Sängerinnen und Sänger. Der Eintritt ist frei, bei Schlechtwetter stehen verschiedene Räumlichkeiten für die Auftritte der Chöre zur Verfügung.

