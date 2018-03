110.000 Euro für bessere Straßen in Vöcklabruck

VÖCKLABRUCK. "Rumpelpisten" voller Schlaglöcher will niemand. Daher nimmt die Stadt heuer 110.000 Euro in die Hand, um Straßen und Plätze instand zu halten.

Inkludiert sind in diesem Betrag auch diverse Sanierungs- und Überprüfungsarbeiten an Brücken. Fräs-, Belags-, und zugehörige Nebenarbeiten verteilen sich laut "Fahrplan" auf die Parkplätze beim Seniorenheim, in der Parkstraße (Stadtpark), die Friedhofstraße, Franz-Grillparzer-Straße, Parkstraße, Sudetendeutsche Straße, Keplerstraße, Oberstadtgries sowie auf die Fugensanierung im oberen Teil des Stadtplatzes und in der Hinterstadt.

