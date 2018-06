104-Jährige ist seit 1958 Mitglied beim ÖAMTC

SCHWANENSTADT. Karoline Heiml aus Schwanenstadt gefeiert.

Dir. Thurnhofer und Team danken Mitglied Karoline Heiml. Bild: Cityfote/Rahmanovic

Bis ins hohe Alter war Karoline Heiml mit ihrem Auto unterwegs. Mittlerweile hat sie aber den Autoschlüssel an den Nagel gehängt. ÖAMTC-Mitglied ist sie trotzdem noch – mit Begeisterung.

"Herzlichen Dank für 60 Jahre Mitgliedschaft, Frau Karoline Heiml" – ein Raunen ging durch den Saal, gefolgt von Applaus aller Anwesenden. Der ÖAMTC Oberösterreich lud kürzlich langjährige Mitglieder in den Gasthof zum Gugg in Gampern ein, um sich für ihre jahrzehntelange Treue zu bedanken. "Es ist schon etwas sehr, sehr besonderes, sich für 60 Jahre Mitgliedschaft zu bedanken. Noch dazu bei einer Dame, die in diesem hohen Alter noch so aktiv ist", sagt ÖAMTC-Landesdirektor Josef Thurnhofer.

Die Schwanenstädterin Karoline Heiml erwarb 1958 den Führerschein, um ihre Mutter und ihren Gatten chauffieren zu können und ist seither ÖAMTC-Mitglied. Bis ins hohe Alter war sie mit dem Auto unterwegs, seit einigen Jahren aber nicht mehr. Der ÖAMTC war für sie die Absicherung für den Urlaub – und auch heute ist der Club ihr treuer Begleiter.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema