Onlinevoting für die Wahl der Narzissenhoheiten

Wer soll Narzissenkönigin 2018 werden? Die zehn Finalistinnen kämpfen im großen Online-Voting darum, das Ausseerland ein Jahr lang als Königin und Prinzessin regieren zu dürfen.

Die akutellen Hoheiten Bild: www.narzissenfest.at

Das Resultat dieses Votings trägt 20 Prozent zum Gesamtergebnis bei – neben der Entscheidung einer Fach-Jury (20%) und dem Ergebnis der Publikumswahl am 20. Mai (60%). Abstimmen ist bis 25. Mai, 12 Uhr, möglich!

Am 26. Mai werden die Narzissenhoheiten 2018 gewählt.

Traditionell hält beim Narzissenfest auch ein Hauch von Monarchie Einzug im Ausseerland-Salzkammergut. Die Wahl der Narzissenhoheiten am Samstag, 26. Mai dieses Jahres, bildet den schwungvollen Auftakt des Blumenfestes.

Für die gewählten Hoheiten gibt es eine komplette Dirndlausstattung mit Original Ausseer Dirndl, Trachtenjacke, bestickter Ledertasche, wertvollem Schmuck, Schuhen und einem handbedruckten Seidentuch im Gesamtwert von 2500 Euro. Die Königin wird zudem mit Begleitung zu einem dreitägigen Aufenthalt nach Wien eingeladen, die Prinzessinnen können zwischen einem Plättenfrühstück auf dem Altausseer See und einem Skitag auf dem Loser – jeweils für zwei Personen – wählen.

Erlebnisreiche Regentschaft

Mit der feierlichen Krönung der Narzissenkönigin und ihrer beiden Prinzessinnen erfolgt der Auftakt zum 59. Narzissenfest. Traditioneller Höhepunkt ist der Festsonntag am 3. Juni. An diesem Tag beginnt ab 8 Uhr der Stadtkorso im Stadtzentrum von Bad Aussee. Ab 14.30 Uhr schaukeln die fantasievollen Blumenkunstwerke über den Altausseer See. Die Regentschaft der Hoheiten endet nicht mit dem Narzissenfest. Zahlreiche Veranstaltungen im Folgejahr wie Trachtenbiennale, Steiermark Frühling in Wien, Tourismusmessen im In- und Ausland, TV- und Rundfunkeinladungen sowie diverse andere Großveranstaltungen oder Firmenevents werden von den Narzissenhoheiten besucht.

