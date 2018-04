Sie half, wo sie konnte

Wenn Menschen, die sich in der Gesellschaft engagieren, plötzlich von uns gehen, spricht man oft von einem "Loch", das diese hinterlassen würden. Bei Erika Wagner ist dieser Vergleich mehr als zutreffend.

Kultur und Menschlichkeit prägten ihr Leben: Erika Wagner. Bild: privat

Zu vielfältig waren die Betätigungsfelder ihres Einsatzes, zu groß ihr Herz für die Nöte ihrer Mitmenschen, als dass man diese herausragende Frau so einfach ersetzen könnte.

Wagner war in ihrem Heimatort Mauthausen als Obfrau des Kulturvereines KUK, als Gemeinderätin, in vielen Vereinen und als fleißige Besucherin von Veranstaltungen sehr präsent. Durch eine Krankheit zunehmend geschwächt, ist sie am 19. April verstorben.

Aufgewachsen ist Erika Wagner in Altenmarkt an der Enns. Nach der Matura bei den Ursulinen in Linz übersiedelte sie nach Graz und Innsbruck. Schließlich war sie 1985 mit ihrer Familie in Mauthausen angekommen – hier schlug sie Wurzeln und fand ihre zukünftige Heimat. Unermüdlich setzte sich die Mutter von drei erwachsenen Kindern für kulturelle und soziale Belange ein. Als Gemeinderätin war sie stets um die Sache und um ein Miteinander der prägenden Kräfte im Ort bemüht.

Nahezu 30 Jahre lang war Erika Wagner Obfrau des Kulturkreises Mauthausen. Gerne blätterte sie in dem von ihr angelegten Gästebuch und erinnerte sich dabei an besondere Abende. Die Türe ihres Hauses stand immer offen, sie löste gerne knifflige Kreuzworträtsel und würfelte leidenschaftlich mit Freundinnen.

Ihre soziale Ader stellte Erika unter anderem als Lese-Oma in der Volksschule, mit Besucherdiensten im Altenheim und bei "Essen auf Rädern" unter Beweis. Auf die Frage, was das Wichtigste im Leben für sie sei, gab sie gerne zur Antwort: "Menschlichkeit – und helfen, wo es gilt." Ihrem Wunsch entsprechend wird die Urne mit ihrer Asche im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im engsten Kreis der Donau übergeben.

Die Gedenkandacht für Erika Wagner findet am Freitag, 4. Mai, um 19.30 Uhr und die Verabschiedungsmesse nach der Aussegnung im Karner am Samstag, 5. Mai, in der Pfarrkirche Mauthausen statt.

