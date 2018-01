„Unser Spiel läuft jetzt auf einem viel höheren Niveau“

Neuzugänge der Prinz Brunnenbau Volleys haben voll eingeschlagen: Siege gegen Klagenfurt und Tirol

Neuzugang Hailey Murray (Gusenbauer) Bild: (Gusenbauer)

PERG. Fünf Punkte für die Tabelle eroberten am Wochenende die Perger Bundesliga-Damen der Prinz Brunnenbau Volleys. Einem hart erkämpften 3:2 gegen Klagenfurt am Samstag folgte am Sonntag ein überraschend glatter 3:1-Sieg gegen den VC Tirol.

Die Tatsache, dass sowohl Klagenfurt als auch Tirol in der Tabelle vor den Pergerinnen gelistet sind, zeigt, wie groß die mit der Verpflichtung der US-Legionärinnen Jordan Tucker und Hailey Murray einhergehende Leistungssteigerung bei den Mühlviertlerinnen ausfiel. „Unser Spiel läuft jetzt auf einem viel höheren Niveau. Die gesamte Mannschaft spielt besser. Es ist mehr Druck da“, sagt Teammanager Josef Trauner nach der erfolgreichen Doppel-Heimrunde.

Vier Runden vor Meisterschaftsende ist Trauner optimistisch, was Pergs Einzug in das Meister-Play-off betrifft: „Wir haben ein Spiel weniger und gegen Ende hin die einfachere Auslosung.“ Außerdem ist Perg in der nun gezeigten Form auch gegen die Top-Teams SVS Post und Linz-Steg (Freitag, 18.30 Uhr, BG/BRG Urfahr) viel zuzutrauen: „Wir fahren mit breiter Brust nach Linz – und mit uns hoffentlich auch viele Fans.“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema