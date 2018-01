„Gustav und Egon“: Ein Konzert für Augen und Ohren

HAGENBERG. Der Jazzer Martin Gasselsberger und der Karikaturist Rupert Hörbst mit einer Hommage an Klimt und Schiele.

Das Martin Gasselsberger Trio und Rupert Hörbst Foto: privat Bild: Foto: privat

Zu einem besonderen Konzert rund um Gustav Klimt und Egon Schiele laden der Karikaturist Rupert Hörbst und das Martin Gasselsberger Trio („mg3“) am Mittwoch, 17. Jänner, um 19.30 Uhr in das STIWA Jazz Forum im Amsec in Hagenberg. Piano, Bass und Drums spielen „lines“ und spannend wird es, wenn sich zu diesen „lines“ plötzlich Linien auf einer „line“-Wand hinter den Musikern gesellen. Diese Linien sind nicht nur Illustration, der Zeichner hat vielmehr den Status eines Ensemblemitglieds. Die Bilder entstehen live und werden auf eine Leinwand, die sich hinter den Musikern befindet, projiziert.

Der Pianist Martin Gasselsberger wurde 2010 vom Musikmagazin „Concerto“ zu Österreichs Jazzmusiker des Jahres gewählt - eine Auszeichnung, die zu einem großen Teil auf das aufstrebende künstlerische Wirken seines Trios, mit Roland Kramer am Bass und Gerald Endstrasser bei den Drums, zurückzuführen ist.

Rupert Hörbst ist einem breiteren Publikum durch seine Karikaturen bekannt. Die ironischen Bilder, vor allem von Musikern, wurden mittlerweile in fünf Büchern veröffentlicht und haben ihn mit Ausstellungen nach Deutschland, Spanien, Frankreich, in den Iran und nach Südkorea gebracht. Karten gibt es um 15 Euro bei allen Raiffeisenbanken, Sparkassen, Volksbanken und in den ÖTICKET-Verkaufsstellen, an der Abendkasse um 17 Euro.

