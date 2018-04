„Forum Luftenberg“ mit Ehrenbürger-Feier eröffnet

LUFTENBERG. Der neue Veranstaltungssaal der Marktgemeinde wurde am Sonntag seiner Bestimmung übergeben.

Luftenbergs neuer Ehrenbürger: Bürgermeister a.D. Karl Buchberger (2. v. re.) mit LR Birgit Gerstorfer (li.), LH Thomas Stelzer und Bürgermeisterin Hilde Prandner. Bild:

Stolze 23 Jahre hat es gedauert, bis aus dem einstimmigen Beschluss des Luftenberger Gemeinderates im März 2013 ein fertiger Veranstaltungssaal, das „Forum Luftenberg“ wurde. Um so größer war die Freude der Beteiligten bei der gestrigen Eröffnungsfeier. Landeshauptmann Thomas Stelzer scherzte ob der langen Projektdauer: „Es freut mich, dass sich die Luftenberger mit der Eröffnung so lange Zeit gelassen haben, bis ich Landeshauptmann werde.“

„Mit Fortdauer der Planung ist natürlich auch die eine oder andere Funktion dazu gekommen, die wir jetzt hier anbieten können. Es ist ein moderner, vielseitig nutzbarer Saal geworden“, sagte Bürgermeisterin Hilde Prandner (SP) beim Eröffnungs-Festakt. Kindergruppen, Vereine und private Veranstalter, bis hin zu Hochzeitsfeiern, finden im „Forum Luftenberg“ Platz. Unter dem Titel „Kunst am Bau“ wurde dabei auch auf ein sehenswertes Äußeres Wert gelegt – etwa mit einer im Foyer-Boden verewigten Landkarte der Marktgemeinde.

Die Feiern, bei der sich unter anderem Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrätin Birgit Gerstorfer auf den Weg in die Marktgemeinde im Bezirk Perg gemacht hatten, standen aber auch im Zeichen einer besonderen Ehrung: Karl Buchberger, von 1987 bis 2014 Bürgermeister der 4000-Einwohner-Gemeinde, wurde nämlich mit der Ehrenbürgerschaft ausgezeichnet. Gewürdigt wurden dabei die Verdienste eines Politikers, der „immer optimistisch, positiv und lebensorientiert“ war, wie seine Nachfolgerin Hilde Prandner in der Laudation festhielt. Die vielen Stationen seiner Tätigkeit an der Spitze der Gemeinde wurden bei einer Foto-Präsentation umrissen. Neben der Ehrenbürger-Urkunde erhielt Buchberger auch eine Luftenberger Torte und einen Apfelbaum, dessen Früchte künftig sowohl in frischer als auch veredelter, weil gebrannter Form, genossen werden wollen.

